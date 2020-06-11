Соловьев потребовал поместить Ефремова под круглосуточный надзор

Москва, 11 июня. Ничто не должно помешать свершиться правосудию в деле актера Михаила Ефремова, по вине которого погиб человек. Об этом заявил известный телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист усомнился в том, что избранная артисту мера пресечения в виде домашнего ареста разумна. Он потребовал поместить Ефремова под круглосуточный надзор.

Соловьев объяснил, что домашний арест не исключает побега обвиняемого, когда тот понимает, что «отмазаться» не удастся. Такое, отметил журналист, случалось уже не раз.

«Главное, чтобы сейчас сердобольные граждане и деньги не сделали все возможное, чтобы обвинить в произошедшем нелепую случайность, отказавшие тормоза или рулевую колонку автомобиля. <…> И важно, чтобы восторжествовало правосудие», — цитирует телеведущего iReactor.

Напомним, что заслуженный артист РФ Ефремов в понедельник вечером пьяный сел за руль, на своем джипе выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в фургон. Актер не пострадал и почти сразу признал свою вину в ДТП. А 57-летний Сергей Захаров получил несовместимые с жизнью травмы, передает «Царьград».

Ефремова отправили под двухмесячный домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Как уточняет НСН, в его крови, помимо алкоголя, нашли следы наркотиков.

Поведение актера осудили многие общественные и политические деятели, а также его коллеги. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич поддержал идею лишить Ефремова звания заслуженного артиста РФ и предложил пересмотреть российское законодательство в сторону ужесточения наказаний за вождение в нетрезвом виде.