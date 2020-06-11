Поправки в конституцию усилят взаимодействие центральной и региональной власти в РФ

Москва, 11 июня. Поправки в Конституцию России позволят улучшить организацию государственного управления. Об этом заявил ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев.

«Перед нами попытка выйти из той парадоксальной ситуации, которая сложилась в РФ в девяностые годы, когда была взята Европейская хартия и без учета российских реалий, включая совершенно другой порядок формирования бюджетов, сделан закон о местном самоуправлении», — отмечает Еремеев.

По его словам, в настоящее время местная власть в России отделена от центра государственного управления. Внесение изменений в стати 71 и 72 Конституции РФ позволят сформировать новый подход к реализации стратегических задач, передает «Экономика сегодня».

Глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что внесение поправок в конституцию позволит урегулировать проблему, при которой регионы остаются один на один со своими финансовыми трудностями. Принятие поправок обеспечит региональные бюджеты необходимым объемом средств.

«Если в бюджете региона нет соответствующей суммы на одного гражданина, то ему федеральный бюджет перечислит недостающие средства. Согласно Конституции РФ, на каждого гражданина должна приходиться одинаковая сумма в любом регионе страны. В итоге региональные власти будут исполнять законы и другие нормативные акты, которые подготовят им федеральные органы», — отмечает Журавлев.

Кроме того, благодаря поправкам в конституцию появится положение о «научно-техническом развитии», которое было временно приостановлено в последние годы.

«Даже на Западе говорят, что в мире есть только две страны с фундаментальной наукой — это США и Россия. И та страна, что будет лидером научно-технического развития, станет ключевым государством мира. Такая задача объективно стоит в центре, но мы долгое время этим не занимались, поскольку пытались построить «рынок», — заключает Журавлев.

По его словам, развитие научно-технического прогресса является задачей государства. Ускорение данного процесса будет способствовать развитию науки и техники, что является вопросом жизненной необходимости.

Напомним, голосование в поддержку поправок в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели обеспечит безопасность граждан в условиях эпидемии коронавируса. Финальный день голосования станет выходным.

Кроме того, ЦИК РФ одобрил проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области в онлайн-формате. Россияне могут подать заявки на участие в электронном голосовании с 5 июня на портале «Госуслуги».