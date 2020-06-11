Экономисты рассказали, когда «лопнет» достигший рекордной отметки госдолг США

В отличие от России США не оптимизировали расходы и не осуществляли адресную поддержку экономики — триллионы долларов были выброшены в никуда. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Госдолг США

Задолженность федерального правительства Соединенных Штатов перед кредиторами впервые за всю историю страны превысила 26 трлн долларов, что вызвано предпринимаемыми усилиями по преодолению последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщила телекомпания CBS, ссылаясь на данные Министерства финансов США.

«Государственный долг превысил 26 трлн долларов. Он увеличился на 1 трлн долларов с 5 мая. Составлял 24 трлн долларов 7 апреля. С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на 6 трлн долларов. <…> Министерство финансов отмечает, что рост госдолга вызван выделением средств на программы противодействия пандемии COVID-19 и связанными с пандемией отсрочками налоговых выплат», — сообщила CBS.

«Все пузыри лопаются»

Российский предприниматель, меценат и общественный деятель Грант Агасьян отметил, что США уже много десятилетий раздували этот экономический пузырь. Рано или поздно все пузыри лопаются. И сейчас на фоне демонстрации полной неэффективности внутренней политики, а также на фоне нерациональных экономических решений в ситуации с пандемией США сами приблизили себя к этому моменту.

«В отличие от России, они не оптимизировали расходы и не осуществляли адресную поддержку экономики. Триллионы денег были выброшены в никуда, и это не может не сказаться на них теперь. Неэффективность экономической политики США, в том числе и в сфере санкций, очевидна всем специалистам. Просто в какой-то момент весь мир перестанет за нее платить, и Америка столкнется с нерешаемыми проблемами», — заключил Грант Агасьян.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев напомнил о том, что пузырь госдолга США лопнет, и это приведет к глобальному кризису — об этом говорится очень давно. Однако пока этого не произошло.

«Но сейчас опасения насчет этого растут не только у экономистов, но и у самых известных инвесторов и миллиардеров, которые избавляются от разных активов (акции, доллары и прочее) и активно скупают золото. Например, Уоррен Баффет недавно продал свой пакет акций Goldman Sachs. Бизнесмены самого высокого уровня готовятся к обесцениванию своих вложений. А такое может произойти, если в США на фоне роста госдолга начнет расти инфляция — и это уже происходит. Экономисты все чаще предупреждают об угрозе гиперинфляции», — рассказал Артем Деев.

По мнению эксперта, есть возможности снизить уровень госдолга: для этого власти Штатов должны начать урезать госрасходы, увеличивать налоги и стимулировать рост экономики. Снижать госрасходы (социальные выплаты, систему медстрахования и так далее) вряд ли Дональд Трамп решится — это вызовет недовольство избирателей, уверен Деев.

«Увеличивать налоги тоже не выйдет. Придя к власти, Трамп инициировал налоговую реформу (ставка корпоративного налога была снижена с 35% до 21%). Обеспечить рост экономики в ситуации, когда в мире началась рецессия, довольно сложно. Так что вполне возможно, что пузырю госдолга США дадут лопнуть. И время подходящее — все это можно списать на пандемию, которая стала поводом для мировой рецессии», — добавил экономист.

Но лопнуть госдолг может уже после выборов президента в США — в конце этого года или в начале следующего, уверен он.