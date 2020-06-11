Власти Москвы объяснили расхождения данных по смертности от коронавируса

Москва, 11 июня. Власти Москвы передают федеральному штабу по борьбе с коронавирусом не окончательные данные по смертности. Об этом рассказала пресс-служба департамента здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, расхождения между информацией, публикуемой на сайте​​​​​ департамента здравоохранения столицы и ресурсе «Стопкоронавирус.рф», связаны с этим. Ранее департамент обнародовал данные о смертности в Москве от коронавируса за май. Всего зафиксировано 15 713 смертей, коронавирус стал причиной 2 757 случаев. Превышение смертности в мае 2020 года составило 5799 случаев, COVID-19 в качестве ключевой или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях.

Таким образом в Москве зарегистрировано 92% всей избыточной смертности в мае.

«Москва передает на сайт «Стопкоронавирус.рф» ежедневные оперативные данные о смертности от коронавируса. Эти цифры включают в себя случаи по датам смерти, где диагноз COVID-19 установлен еще при жизни (U07.1)», — уточнили в департаменте.

Также эксперты добавили, что часть случаев приходится на такие, когда диагноз установлен по итогам патологоанатомических исследований (U07.2), проведенных в короткий срок. В ведомстве объяснили, что итоговая информация за месяц публикуется на основании данных Росстата и ЗАГС уже по результатам окончательных заключений всех проведенных патологоанатомических экспертиз.