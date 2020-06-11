Челябинский салон красоты преображает девушек, перенесших химиотерапию. ФАН-ТВ

Екатерина Бородина — фотограф. Недавно, узнав о страшном диагнозе, не опустила руки: ей пришла идея создать бесплатный проект поддержки женщин, перенесших химиотерапию. Он должен показать им их истинную красоту и помочь избавиться от нелюбви к себе. На базе салона красоты в Челябинске она предлагает больным онкологией преобразиться.

«Проект мне пришел в голову в очереди к онкологу. Буквально за час до этого я узнала, что мне поставили по биопсии саркому, у меня опухоль на ноге. В этот момент в очередь зашла женщина, она шла по коридору и от нее исходил свет. Хоть она и была в парике, меня поразила ее красота. Я сидела и думала, какую историю она мне может рассказать, сколько боли стоит за этой силой и красотой», — вспоминает идеолог проекта Екатерина Бородина.

Теперь участницы проекта также делятся своими рассказами. Они вместе с результатами фотосессии публикуются в социальных сетях. Светлана Ключникова узнала о диагнозе в ноябре 2019 года и уже перенесла две операции. По ее словам, подобные проекты очень вдохновляют и позволяют женщинам оставаться красивыми и ухоженными в нелегкий период жизни.

«Это, конечно, очень вдохновляет таких больных как мы, потому что даже в этой ситуации очень хочется оставаться красивыми, нужными, чтобы про нас не забывали. Столкнувшись с диагнозом, жизнь не останавливается на самом деле, и то лечение, которое нам назначают, и то, что мы испытываем при этом лечении, это такая малость по сравнению с тем, как кайфово жить», — рассказала участница проекта Светлана Ключникова.

Светлана уверена, что такой проект буквально окрыляет людей. Героиня подчеркнула, что ей хочется, чтобы люди, столкнувшиеся с химиотерапией, не замыкались в себе, а, наоборот, открывались миру.