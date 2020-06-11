Более 17% москвичей имеют антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

Москва, 11 июня. Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 имеются у 17,4% москвичей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, больше месяца в столице проводятся исследования на наличие популяционного иммунитета.

«Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. Второй этап тестирования закончен, на сегодняшний день иммунитет формируется, иными словами имеют антитела G 17,4% москвичей», — рассказала Ракова.

Таким образом, за две недели популяционный иммунитет вырос почти на 5%.

С середины мая в столице проводится так называемое ИФА-тестирование, показывающее формирование иммунитета к коронавирусу нового типа. Изначально принять участие в исследовании можно было только по приглашению, с конца мая услугой может воспользоваться каждый желающий по предварительной записи.

В обязательном порядке ИФА-тестирование проходят сотрудники медицинских организаций столичного департамента здравоохранения, а также пациенты стационаров и поликлиник.

По последним данным, в Москве зарегистрирована 201 тысяча случаев коронавирусной инфекции. Побороть пневмонию нового типа смогли 115 тысяч заболевших, скончались 3 тысячи человек.