Чичерина нашла пользу тюрьмы для Ефремова

Михаилу Ефремову придется отвечать по закону за смертельное ДТП в центре Москвы, поскольку эта история стала слишком резонансной. И если актер сядет в тюрьму, это поможет ему хотя бы бросить пить. Об этом популярная российская певица Юлия Чичерина заявила в интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению певицы, случай с Ефремовым должен стать уроком для всех.

«Эта история — всем нам в назидание, как можно поплатиться за легкомыслие и праздность, — убеждена Чичерина. — История слишком резонансная, и теперь Фемида слепа — ей плевать, кто ты: актер или шахтер. Поэтому отвечать Ефремову придется по закону. Есть шанс, что родственники погибшего простят, а если нет, то в тюрьме хоть пить, может, бросит».

Чичерина призвала водителей всегда оставаться в трезвом уме и сохранять бдительность.

«Разные на дорогах люди попадаются: бывают пьяные, спящие, даже мертвые, — рассказала певица. — Когда ты садишься за руль, то попадаешь в зону особого риска. Ты должен быть в трезвом уме, потому что от твоих движений зависят жизни окружающих».

Напомним, что в ночь на 9 июня в Москве на Садовом кольце актер театра и кино Михаил Ефремов устроил ДТП со смертельным исходом. Находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного опьянения, он пересек две сплошные, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов серьезно не пострадал.

Теперь актер обвиняется по статье 264, часть 4, пункт «а» Уголовного кодекса РФ — «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ближайшие два месяца Ефремов проведет под домашним арестом.