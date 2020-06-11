Ефремова доставили на допрос по делу о смертельном ДТП

Москва, 11 июня. Актера Михаила Ефремова доставили на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве.

Как сообщил источник «Интерфакса», в ходе допроса следователи намерены получить дополнительную информацию о ДТП, виновником которого стал артист.

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В обвинение против актера добавили пункт о его наркотическом опьянении.

Во вторник перед допросом Ефремову трижды вызывали «скорую», однако медики не нашли причин для госпитализации. Россияне в Сети предположили, что артист пытается оправдаться болезнью. В период эпидемии коронавируса «скорая» должна спасать жизни людям, а не лечить артиста от похмелья, отметили пользователи.

Президент Адвокатской палаты Москвы и вице-президент Международного союза адвокатов Генри Резник не исключил, что Ефремов может отделаться условным наказанием за смертельное ДТП. Депутат Госдумы Алексей Журавлев также считает, что Ефремов может не понести справедливого наказания из-за несовершенства судебной реформы. Политик не исключил, что артист «отмажется и получит шесть лет условно, и на этом все закончится».