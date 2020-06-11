Галкин заявил, что Пугачевой не нужна матпомощь от государства

Москва, 11 июня. Народная артистка СССР Алла Пугачева не подавала заявление на получение материальной помощи от государства в виду пандемии коронавируса. Об этом заявил супруг певицы, юморист Максим Галкин.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Пугачева в числе других звезд российской эстрады якобы «подала заявку» на получение МРОТ в условиях эпидемии коронавируса. Оправдывалась такая необходимость поддержки от государства «наличием» у артистки бизнеса — туристической фирмы.

Галкин опубликовал в Instagram видео, в котором опроверг эти слухи. Юморист вступился за супругу, которую СМИ уже успели назвать «обедневшей», и подчеркнул, что никакой турфирмы у нее нет, поддержка от государства не нужна.

«Как вы догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы. Более того, стараемся помогать тем, кому это нужно», — подчеркнул Галкин.

Юморист попросил журналистов «не плодить фейки».

Как отмечает НСН, подписчики Галкина одобрительно отнеслись к такой позиции. Некоторые сочли, что юморист поступил по-мужски, когда решил публично вступиться за жену.

Напомним, что ранее на «трудные времена» пожаловались музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, его супруга Валерия и муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан). Заявление Пригожина высмеял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Однако потом, по мнению Валерии, «переобулся» и сам стал требовать помощи шоу-бизнесу.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» недавно провели онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?», в ходе которого спикеры высказались на тему произошедшего скандала.