Гузеева отчитала жениха из шоу за симпатию к «помоечнику» Панину

Москва, 11 июня. Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева обрушилась на жениха из-за его симпатий к актеру Алексею Панину.

Гостем программы стал 33-летний Кирилл. Жених признался, что брал интервью у Панина для своего блога, чем вызвал гнев Гузеевой.

«Послушайте, Алексей Панин — помоечник! Он не то что нерукопожатный, его имя произносить брезгливо нормальным людям! В хороших домах о нем не упоминают. Помоечник мерзкий, вонючий!» — заявила Гузеева.

Ведущая отметила, что Панина не берут в спектакли после его выходок. Гузеева добавила, что актеры «сгорали от стыда» из-за непотребного поведения актера на гастролях. Жених стал защищать актера, назвав его добрым и хорошим человеком. Ведущая не согласилась с ним, после чего диалог перестал складываться.

Жених также отметил, что брал интервью у Джеффа Монсона. Гузеева переспросила, что такое ММА. Жених высмеял Гузееву, заявив, что «стыдно не знать, что такое ММА!».

В итоге жених решил покинуть студию программы, признавшись, что ему не понравились ни ведущие, ни невеста.

Ранее Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял Алексея Панина после скандала на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. В ходе церемонии прощания с Кокшеновым Панин сделал несколько замечаний в адрес покойного, после чего его попросили покинуть ритуальный зал.