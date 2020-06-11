Лукьяненко отреагировал на ДТП с Ефремовым словами о «касте неподсудных»

Никакой касты неподсудных людей в России нет, поэтому актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, должен понести заслуженное наказание на общих основаниях. Об этом писатель Сергей Лукьяненко заявил Федеральному агентству новостей.

Преступление артиста очевидно, так как он пьяным сел за руль, констатировал собеседник агентства.

«Ефремов совершенно однозначно совершил преступление, поскольку в пьяном виде находился за рулем. Это повлекло смерть невиновного человека», — отметил писатель.

Ответственность перед законом должны нести все, вне зависимости от степени известности или рода занятий, убежден Лукьяненко.

«Если мы считаем, что у нас существует каста неподсудных людей, — ну давайте запишем это в законы, в конституцию, за поправки в которую мы будем скоро голосовать. Давайте внесем и такой пункт, — иронизирует Лукьяненко. — А если все-таки нет, если все мы равны перед законом, то наказание за преступление Ефремова должно последовать безо всяких ссылок на то, что он актер. Тут все однозначно».

Напомним, что поздно вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Будучи за рулем в нетрезвом состоянии, он пересек на своем джипе две сплошные линии и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. В результате тяжелые ранения получил водитель фургона Сергей Захаров. Позднее он скончался в больнице. Сам виновник аварии не пострадал.

После смерти жертвы ДТП уголовное дело в отношении Ефремова было переквалифицировано на часть 4 (пункт «а») статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест на два месяца.