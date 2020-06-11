Асад успешно борется с коронавирусом, заручившись помощью союзников

Министерство здравоохранения Сирии получило вторую партию медицинской помощи от правительства Китая для борьбы с новым коронавирусом COVID-19. Церемония приема состоялась в присутствии посла Китая в Дамаске Фэн Бяо и помощника министра здравоохранения САР Ахмеда Хлефауи. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) рассказывает, как проходила передача медпомощи.

Согласно договоренностям между правительством Башара Асада и китайскими властями, помощь Сирии со стороны Китая включает в себя одноразовую медицинскую одежду, защитные маски и очки, стерилизационные материалы, термометры, а также защитное оборудование для медперсонала, который работает непосредственно с зараженными COVID-19.

Как сообщил китайский посол Фэн Бяо, «ситуация с новым коронавирусом в Сирии контролируется, а люди успешно проходят лечение».

В то же время Бяо высоко оценил меры предосторожности, принятые сирийским правительством во главе с Башаром Асадом, которые позволили предотвратить распространение болезни. Посол выразил уверенность в способности сирийского правительства победить COVID-19, указав на низкий уровень заболеваемости и смертности.

Китай намерен продолжить расширение сотрудничества с сирийской стороной в борьбе COVID-19, планируя регулярно поставлять медицинскую помощь сирийскому народу, отмечает посол Китая в Дамаске.

Необходимо отметить, что Министерство здравоохранения Сирии сталкивается со многими проблемами во время распространения коронавируса в мире. Дело в том, что сектор здравоохранения в Сирии сильно пострадал за последние девять лет войны от действий боевиков.

Напомним, что первую партию помощи правительство Китая предоставило Сирии 15 апреля. Она в первую очередь включила в себя наборы для тестирования и диагностики коронавируса.