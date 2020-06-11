Газзаев назвал приоритеты в работе с Федеральным агентством по делам национальностей

Москва, 11 июня. Нормы, закрепленные поправками к конституции в части гарантий прав коренных малочисленных народов, должны найти отражение в работе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и профильного комитета Госдумы. Об этом заявил депутат Валерий Газзаев на встрече с руководителем ФАДН Игорем Бариновым, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Важно, чтобы нормы, закрепленные поправками в части поддержки русского языка, родных языков наших народов, гарантий прав коренных малочисленных народов, приоритет патриотического и гражданского воспитания в школах страны, уважение и сохранение исторической памяти, самобытных традиций и культуры наших народов, нашли отражение в работе ФАДН и нашего комитета», — подчеркнул Валерий Газзаев.

Говоря о направлениях совместной работы комитета и федерального агентства, парламентарий напомнил об инициативах по поддержке коренных малочисленных народов России, федеральных национально-культурных автономий, других этнокультных общественных организаций и СМИ, участвующих в работе по гармонизации межнациональных отношений на всех уровнях.

По мнению депутата, совместная работа также должна быть также продолжена по внедрению мониторинга межнациональной обстановки в регионах.

«Бюджетные инструменты, которые были заложены на создание сети мониторинга, должны показать свою эффективность. Ведь предупреждать и заниматься профилактикой возможных сложностей всегда правильнее, чем иметь дело с последствиями», — отметил Газзаев.

Напомним, внести поправки к конституции президент Владимир Путин предложил в январе этого года в ходе послания Федеральному собранию. Голосование назначили на 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести его.

1 июня глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с главой государства предложила провести голосование 1 июля. Путин поддержал эту идею, отметив, что с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. Указ о проведении всероссийского голосования 1 июля был подписан президентом в тот же день. Свое право проголосовать за поправки к конституции россияне смогут реализовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса. Последний день голосования станет выходным.