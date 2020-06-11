Матери погибшего в ДТП с Ефремовым водителя не сказали правду о смерти сына

Москва, 11 июня. Похороны Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, проходят на его родине в Рязанской области.

Прощание с погибшим в селе Константиново посетили родные и близкие Захарова, его официальная супруга Маргарита и гражданская жена Ирина. Отпевание мужчины прошло в местной церкви иконы Божьей Матери Казанской.

Посторонних на церемонию прощания не пустили. Исключением стали журналисты Андрея Малахова, с которыми родственники подписали контракт.

По словам членов семьи, матери скончавшегося водителя сказали, что сын умер из-за сердечного приступа. Знакомые родственников Захарова утверждают, что Ефремов не приносил извинений и не предлагал помощи.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автофургоном, которым управлял Захаров. От полученных травм водитель грузовика скончался в реанимации.

По результатам медосвидетельствования, в организме актера помимо алкоголя имелись следы наркотических средств. В отношении него возбуждено уголовное дело, артисту грозит до 12 лет лишения свободы. На время следствия Ефремов помещен под домашний арест.