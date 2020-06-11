Сеул, 11 июня. Ученые из Южной Кореи определили факторы, которые способствуют тяжелой форме течения коронавирусной инфекции.

Исследователи из медицинского центра Университета Юннам выяснили, что наличие диабета, недостаток насыщения крови кислородом и проблемы с сердцем значительно ухудшают течение коронавируса у инфицированных. При этом пожилые пациенты с диабетом или сердечной недостаточностью тяжелее переносят коронавирусную инфекцию.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 7,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 416 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 500 тысяч случаев, 6,5 тысячи человек скончались. 260 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.