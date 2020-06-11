Вирусолог призвал сохранять осторожность даже после снятия ограничений из-за COVID-19

Несмотря на то, что регионы России начали постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендует россиянам продолжать соблюдать меры предосторожности.

«Из любой ситуации надо выходить плавно. И из ограничений, связанных с пандемией коронавируса, нужно выходить в плавно. И это должно идти от людей, а не от начальства. Люди сами должны соблюдать меры предосторожности, которые сейчас все еще уместны, а не ждать, когда их заставят это делать», — сказал в беседе с Федеральным агентством новостей вирусолог Алексей Аграновский.

По его мнению, отмена пропускного режима в Москве и других регионах вовсе не означает, что людям больше нечего опасаться.

«Я бы не рекомендовал немедленно бросаться в гости к своим родственникам, которых вы не видели в течение всего времени, что действовал режим самоизоляции. Не нужно сейчас собираться большими семьями, где молодые, которые вполне могут быть бессимптомными переносчиками коронавируса, будут сидеть за одним столом с пожилыми родственниками или теми, кто страдает хроническими заболеваниями. Потому что эти люди по-прежнему являются мишенями COVID-19 и такие посиделки, организованные на радостях от отмены ограничений, для них могут очень плохо закончиться», — объяснил Алексей Аграновский.

Вирусолог подчеркнул, что необходимо по-прежнему избегать скопления людей и не собираться большими компаниями.

«И не стоит пренебрегать этими пресловутыми масками. Да, они всем уже надоели. Их стали носить на подбородках, — то ли в знак протеста, то ли потому, что не верят в их эффективность — но смысл от их ношения все-таки есть. Маска эффективна, потому что не дает выкашливаемой мокроте попадать на других людей и предметы, то есть уменьшает риск распространения вируса. Поэтому, заходя в магазин или другие закрытые общественные места, надевайте маски. И эту рекомендацию нужно соблюдать еще какое-то время, даже если начнется третий этап снятия ограничений», — заметил Аграновский.

Он напомнил, что пока резкого улучшения ситуации с распространением коронавируса в России не наблюдается, особенно в регионах.

«Ежесуточно случаев заражения выявляется все еще много. А кроме того, сейчас люди начнут разъезжаться из мегаполисов, где наблюдалась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, в регионы, и будут распространять вирус. Поэтому, где бы вы ни находились, соблюдайте меры безопасности. Без фанатизма, но бдительность по-прежнему должна сохраняться, потому что риск заразиться все еще высок», — посоветовал вирусолог Аграновский.

Напомним, за сутки в России зарегистрировано 8 779 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 502 436 человек.