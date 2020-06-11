ЕС назначил адмирала ВМС Греции главой IRINI, направив Эрдогану четкий сигнал

Рим, 11 июня. Европейскую операцию IRINI по решению ЕС возглавил Теодорос Микропоулос, адмирал ВМС Греции. Таким образом европейское сообщество обозначило свою позицию в вопросе расширяющейся интервенции Турции.

Анкара получила четкий сигнал, что ее агрессия в Средиземноморском регионе не останется без внимания, а ее милитаристская политика получит сильный противовес со стороны международного сообщества.

Миссия IRINI была создана для ужесточения контроля над оружейным эмбарго ООН. Теодорос Микропоулос сменил на посту главы операции контр-адмирала ВМС Италии Фабио Агостини. Греция с самого начала IRINI добивалась главенствующей роли в ее реализации, говоря о намерении противостоять Турции в регионе.

Агрессия Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, присутствовавший на берлинской конференции по Ливии в январе 2020 года, обязался помочь в стабилизации внутриливийского кризиса, отказаться от любого вмешательства в дела этой страны. Однако на деле выяснилось, что Анкара поступила ровным счетом наоборот, увеличив поставки оружия боевикам ПНС и нарастив количество авиарейсов в Ливию для переброски туда сирийских наемников. Активизация авиасообщения между Турцией и боевиками ПНС наблюдается прямо сейчас — из Стамбула в Ливию вылетели еще три военно-транспортных самолета.

Европа выступила против политики Турции

В Европе уже не раз высказывали опасения в связи с агрессивной риторикой Турции в Средиземном море, которая угрожает безопасности всех стран региона. Недовольство международного сообщества также вызывает меморандум, подписанный Эрдоганом и лидером боевиков ПНС Файезом Сарраджем о морских границах. Это соглашение ущемляет права других стран, поскольку авторы документа в одностороннем порядке изменили границы морских экономических зон. Меморандум был признан незаконным.

Необходимо также отметить, что ранее Греция и Италия дали четкий сигнал Турции, выработав совместную позицию по противодействию агрессии Эрдогана и напомнив о нелегитимности его соглашения с ПНС.