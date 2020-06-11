Украинцев возмутил знак с надписью «Россия» на пункте пропуска в Донбассе

Киев, 11 июня. Знак с надписью «Россия», появившийся на КПВВ «Оленевка» в Донбассе, вызвал бурную реакцию украинцев в Сети. Опубликовал фотографию Игорь Стокоз, в свое время занимавший пост экс-заместителя председателя Донецкой ОГА.

По его словам, снимок прислали друзья.

«Это не между Украиной и Россией. Это КПВВ «Оленевка», с нашей стороны переход Новотроицкое. Установили в последние дни», — написал Стокоз в Facebook.

Пост спровоцировал обсуждение в Сети. Украинцев возмутила конструкция, они предложили снести ее «залпом из пушек».

«Забор трехметровый поставить и прекратить всяческие контакты!» — призвала Ольга Донецкая.

На юго-востоке Украины с 2014 года идет гражданская война. В тот год Донецкая и Луганская народные республики не признали антиконституционный государственный переворот и объявили о своей независимости. В ответ новое руководство Украины развернуло против них военную кампанию.

Кроме того, Киев стал бездоказательно обвинять Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны. Москва подчеркивала, что такие заявления абсурдны, поскольку речь идет о внутриукраинском конфликте, к которому РФ не имеет никакого отношения. Россия желает Украине скорейшего преодоления кризиса.

Тем не менее нападки с украинской стороны продолжаются. Недавно настоящий скандал в Сети вызвала футболка с надписью «Россия. Вечно верны», найденная в одном из магазинов Николаева.