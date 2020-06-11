Эксперты сравнили плюсы и минусы жизни в Советском Союзе и современной России

12 июня в стране отмечают День России. 29 лет назад в этот день прошли первые демократические выборы президента РФ, на которых одержал победу Борис Ельцин. Это событие в истории российской государственности стало шагом к построению демократического общества в стране. В 1994 году президент подписал указ об учреждении нового праздника — Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Через четыре года Борис Ельцин предложил переименовать праздник в День России, чтобы он стал более понятным для населения страны. Официально нынешнее название праздника было закреплено в 2002 году.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» по случаю предстоящего события прошел онлайн-эфир под названием «Российская Федерация против Советского Союза. Что мы празднуем в День России?»

Как изменилась жизнь в России после распада СССР? Улучшилась ли она? Почему среди россиян много ностальгирующих по Советскому Союзу? Что ждет страну в будущем? На эти и другие вопросы ответили гости мероприятия — экономисты, политики и журналисты. Для тех, кто пропустил трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило специальный обзор.

Стало ли жить лучше?

Модератором дискуссии выступил директор пресс-центра Медиагруппы «Патриот» Артемий Галицын. Ведущий онлайн-эфира, генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, обращаясь к зрителям, заявил, что во время обсуждения приглашенные эксперты попытаются сравнить Советский Союз и современную Россию.

Свою точку зрения на исторические события 1990-х в России изложил действительный член Петровской академии наук и искусств, профессор Михаил Попов.

«В этот день (12 июня — Прим. ФАН) была принята Декларация о независимости России, которая провозгласила, что на территории страны советские законы больше не действуют. Этот акт означал уничтожение Советского Союза», — сказал Попов.

Первый президент СССР Михаил Горбачев вряд ли мог привести к чему-то хорошему СССР. Предпосылками разрушения Советского Союза стали политические процессы, начатые в 1961 году на XXII съезде КПСС, говорит ученый.

«Из программы развития страны были выброшены цели социалистического производства, а также был исключен тезис о диктатуре пролетариата, — рассказал эксперт. — Тогда в СССР стала появляться диктатура буржуазии. Она должна была привести к тому, что буржуазия каждой национальности сама старается решить свои проблемы».

Попов выразил несогласие с мнением Евгения Зубарева, что в современной России стало жить лучше. По словам профессора, «цены на товары постоянно растут, людям стали недоступны натуральные продукты».

К онлайн-эфиру подключился Сергей Малинкович – первый секретарь Санкт-Петербургского городского отделения политической партии Коммунистическая партия «Коммунисты России». Он рассказал, почему ему нравилось больше жить в СССР, нежели в современной России.

«Я люблю свою страну, какой бы ни был строй в ней. В России, так или иначе, многое стало лучше: техника шагнула вперед, появилось больше информации, теперь можно ездить за рубеж. Советская власть допустила ошибку, когда запрещала заграничные поездки, — рассуждает Малинкович. — Но мы очень многое потеряли — это ощущение уверенности в завтрашнем дне и социальную справедливость, которые нужно восстанавливать. Многое нас уводит от советских достижений: пенсионная реформа, отсутствие бесплатного жилья, появились проблемы с доступной медициной. Но слава богу, разрушили не все, и наша бесплатная медицина лучше, чем в США и Италии, где люди мрут как мухи».

В современной России у населения снизилась покупательная способность, констатирует политик.

«Люди недоедают и не могут позволить себе покупать в таком объеме продукты, как это делали во времена СССР. Сельское хозяйство полностью развалено, и не зря со скандалами уходят главы Минсельхоза», — заявил Малинкович.

Как заметил участник онлайн-встречи, в России, по сравнению с СССР, выросла продолжительность жизни. Это во многом связано с тем, что «вперед шагнула медицина», говорит он. Однако повышение качества жизни, к которому двигается Россия, доступно не всем гражданам.

«Президент уже обратил внимание, что в стране еще не закончился процесс газификации. Во многих населенных пунктах закрыты школы, не ходит общественный транспорт, отключается электричество и Интернет. В Советском Союзе такого не было, потому что была социальная политика, — отметил гость мероприятия. — Но были и минусы. К примеру, легкая промышленность развивалась в ущерб тяжелой промышленности».

По словам эксперта, сейчас человек может прийти в магазин и купить что хочет, но только если у него есть деньги.

«В СССР цена на хлеб не менялась 20 лет. А сейчас только за период эпидемии коронавируса медицинские маски стали стоить огромных денег, поскольку ими откровенно спекулировали. Люди от такого просто стонут, так что даже все социальные сети забиты лозунгами «хочу в СССР», — сообщил политик

Зубарев обратил внимание, что в России, в отличие от СССР, решилась проблема с дедовщиной в армии. В свою очередь, Малинкович, согласившись с его мнением, напомнил, когда это негативное явление появилось в Советской армии.

«В Советском Союзе дедовщина началась с конца 1970-х, когда из армии стали уходить люди, которые служили во время войны. Дедовщина приобрела размах во время перестройки. У нас армия сейчас в хорошем состоянии. Министр обороны РФ очень толковый, и надо отдать ему должное, — пояснил политик. — Очень хорошо, что сократили службу до года и сохранили призывной характер. Поэтому армия — это одна из немногих вещей, которыми я могу гордиться сейчас».

Зачем Россия стала независимой

Многие эксперты спорят, для чего в 1990-е Россия приняла Декларацию о государственном суверенитете. Свой взгляд на это решение во время онлайн-эфира озвучил политик и историк Сергей Станкевич.

«К тому времени, когда этот документ был принят, в Советском Союзе уже шесть республик объявили о своем суверенитете. Субъекты, которые входили в состав России, тоже верстали свои декларации о суверенитете. Для России в тот период было важно закрепить свою территорию, на которой будут действовать российские законы. Это было крайне важное решение, которое не допустило «расползание» российской территории. Важной частью этой декларации было предложение немедленно заключить договор по созданию Союзного государства на новых условиях», — поделился своим мнением Станкевич.

Сейчас российская государственность обрела новую форму — «демократическая федеративная республика с рыночной экономикой», утверждает историк. Как он объяснил, Россия «впервые существует в виде такого уникального проекта».

«Конечно, в СССР у многих граждан было много хорошего: человеческие отношения, социальная солидарность, устремление в светлое будущее. Многие экономические достижения Советского Союза хотелось бы сохранить в следующих сферах: космос, нефтегазовая и атомная промышленность. Однако нужно идти дальше и не надо зацикливаться на ностальгии по советскому прошлому», — заявил Станкевич.

При этом эксперт считает, что Госдуме следует принять декларацию о национально-исторических основах российской государственности. В этом документе должен быть объяснен весь «путь России из прошлого в будущее».

Как появился государственный капитализм

Участник онлайн-эфира, ректор Университета рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии Виктор Галко рассказал, чем современная Россия в корне отличается от СССР.

«В советской России никогда не было столько миллиардеров, поскольку цель капитализма — получение прибыли. Общество в таком государстве разбито на классы, — пояснил Галко. — В развитии СССР нужно учитывать два периода – строительство социализма и коммунизма до 50–60 годов, а потом начался обратный процесс — переход от коммунизма к капитализму. Поэтому в СССР с 1960 по 1980 годы был государственный капитализм».

Кандидат экономических наук привел пример отличия подходов к системе здравоохранения в СССР и России.

«СССР оставил в наследие 140 тысяч инфекционных коек, а в буржуазной России их осталось 59 тысяч. Причина у этого факт простая — чтобы содержать эти койки, правящие классы должны поделиться своими средствами, но этого не произошло», — выразил уверенность гость мероприятия.

Однако есть позитивные изменения в России. К примеру, как «правящий класс применяет относительно передовые методы управления экономикой», говорит Галко.

«Речь идет о государственном регулировании. Например, созданы Объединенная авиастроительная корпорация и судостроительная корпорация. К тому же правящий класс не дал разрушить «Газпром», Росатом, Роснефть и агропромышленный комплекс», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на Красной площади пройдет концерт по случаю Дня России. Традиционного приема у российского президента Владимира Путина в Кремле в этом году не будет.