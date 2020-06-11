Россиян возмутила попытка Шараповой переложить вину с Ефремова на «пьющий русский народ»

Москва, 11 июня. Телеведущая и журналист Арина Шарапова отреагировала на смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов под действием алкоголя. Ведущая назвала случившееся «историей большого обмана». В Сети слова Шараповой расценили как попытку оправдать актера.

«То, что произошло с Ефремовым, для меня словно история большого обмана. Человек, который вовлек нас в свой большой мир актерский, создал о себе какое-то сказочное представление… Хотя мы все прекрасно знали, что он неравнодушен к алкоголю», — заявила Шарапова в эфире kp.ru.

Ведущая Елена Ханга выразила мнение, что ответственность за страшное ДТП лежит не только на Ефремове, но и на всех людях. По ее словам, в России пьяный человек вызывает «умиление».

«Ведь сколько у нас шуток: если не пьет, значит, ему нельзя верить. У нас целая культура построена на том, что пьющий человек, он классный», — добавила Ханга.

Россияне в Сети резко отреагировали на высказывания Шараповой и Ханги. Пользователи обвинили ведущих в попытке переложить ответственность за смертельное ДТП с актера на «пьющий русский народ».

«Вот вроде похожи на людей эти говорящие головы, а послушаешь — ну чисто твари!» — возмутился @DmitryMarin.

«Вот смотрю — вроде человек, а копнешь поглубже — дура дурой!» — отреагировал @DmitryMarin на слова Ханги.

«Нормально так, уже народ виноват, и снова эта сказка о чрезмерно пьющем русском народе», — отметил @ZIx41hMojy0Vw85.

«Как всегда народ не такой», — написал @nimfacentr.

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. У погибшего мужчины остались жена, двое детей и пожилая мать.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.