Российский политолог подсказал Украине единственный способ «возвращения» Крыма

Москва, 11 июня. Российский политолог Сергей Михеев заявил, что Киев сможет вернуть Крым после воссоединения Украины с Россией.

«Я считаю, что Крым может воссоединиться с Украиной, если Украина воссоединится с Россией. И в этом случае, если украинцам очень хочется вернуть Крым, возвращайтесь в Россию, и Крым будет ваш. Я серьезно говорю», — сказал Михеев в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что воссоединение Украины с Россией позволит украинцам стать полноценными участниками внутриполитических процессов в РФ, как это было ранее.

«Интегрируйтесь в российскую политическую элиту – так, как это было веками. И будете оказывать влияние на то, какая Россия, что она делает и так далее, и будете вместе с нами работать на огромный проект, который вам, в том числе, принесет огромное количество реальных, а не выдуманных выгод в виде гастарбайтеров, которые вынуждены мыкаться в Европе», — подчеркнул эксперт.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.