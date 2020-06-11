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Малькевич поддержал идею лишения Ефремова звания заслуженного артиста

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Малькевич поддержал идею лишения Ефремова звания заслуженного артиста

Вечером 8 июня в центре Москвы внедорожник под управлением известного актера Михаила Ефремова на высокой скорости выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате аварии 57-летний водитель фургона получил тяжелые ранения, от которых впоследствии скончался. По результатам проведенной экспертизы прокуратура Москвы сообщила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

Лихач со стажем

В связи со столь негативными обстоятельствами трагедии в российском обществе начали звучать призывы лишить Михаила Ефремова почетного звания заслуженного артиста России, была создана соответствующая петиция на имя президента Владимира Путина. Идею поддержали коллеги Ефремова по актерскому цеху, политики и известные общественные деятели. Так, идею с лишением звания поддержал член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич.

В своем Telegram-канале «Media Малькевич» он отметил, что российской судебной практике уже известны случаи, когда при вынесении обвинительного приговора виновный лишался наград, почетных и воинских званий и других привилегий. Это регулируется статьей 48 Уголовного кодекса России. Учитывая тот факт, что Ефремову предъявлены обвинения по 4 пункту статьи 264 УК РФ, совершенное преступление может быть классифицировано как тяжкое или особо тяжкое. В обоих случая статья 48 позволяет суду лишить осужденного наград и званий.

Малькевич предложил пересмотреть российское законодательство в сторону ужесточения наказаний за вождение в нетрезвом виде. В пример он привел Белоруссию, где за повторное нарушение подобного рода у водителя конфискуется автомобиль. При этом не учитывается, принадлежит ли машина водителю или нет. Таким образом ответственность несет не только сам нарушитель, но и тот, кто предоставил ему автомобиль.

Такой метод действительно может помочь снизить количество пьяных водителей на дорогах России. В Белоруссии положительный эффект от нововведения начал проявляться в первые же дни. Однако маловероятно, что какие-либо штрафы могут повлиять на финансово обеспеченных злостных нарушителей.

Накануне, 10 июня, замглавы ГИБДД Алексей Диокин рассказал, что за последние полтора года Ефремов не был уличен в нетрезвом вождении, но при этом с начала 2019 года за его внедорожником числится 50 штрафов на общую сумму 275 тысяч рублей, большая их часть погашена. Штрафы выписывались преимущественно за нарушение разметки и превышение скорости. При этом большую часть штрафов актер погасил.

Такая статистика хорошо показывает, что соблюдение правил дорожного движения не было у Ефремова в приоритете. Тот факт, что финансовый аспект известного актера особо не волнует, подтвердился сразу после аварии. Комментируя тяжелое состояние водителя фургона, Ефремов заявил:

«Я его вылечу, у меня денег [очень много]».

Скандальный актер привык к тому, что любые проблемы можно решать финансово, а правила дорожного движения стали для него лишь небольшой помехой, от которой можно отмахнуться.

Пример для молодежи

По мнению адвокатов Оксаны Михалкиной и Евгения Корчаго, сейчас Ефремову грозит относительно мягкое наказание — срок в колонии-поселении или условный срок. Это связано с тем, что убийство человека произошло по неосторожности, ранее актер к уголовной ответственности не привлекался, а также имеет положительную характеристику с места работы. Почетное звание заслуженного артиста России тоже может быть использовано адвокатами Ефремова для демонстрации его заслуг перед обществом.

Однако многочисленные штрафы и вера в могущество денег хорошо показывают, как именно Ефремов относится к самому этому обществу. Отметим, что в положении о звании «Заслуженный артист России» прямо указано, что оно присваивается в том числе и за участие в нравственном воспитании молодежи.

Малькевич поддержал идею лишения Ефремова звания заслуженного артиста

Сложно представить, что злостное нарушение ПДД и вера во всемогущество денег может положительно сказываться на воспитании подрастающих поколений. Очевидно, что Михаил Ефремов не соответствует самому духу этого почетного звания, а также вполне может использовать его как аргумент свою пользу в предстоящем суде.

В такой ситуации призыв Малькевича и других видных общественных деятелей лишить актера звания заслуженного артиста более чем обоснован. Но не стоит забывать о другой, не менее важной теме, поднятой журналистом — тысячи пьяных водителей на дорогах России. Трагедия, устроенная Ефремовым, должна стать для всех уроком, но не затмить собой другие пьяные ДТП, произошедшие по вине не столь известных водителей.

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