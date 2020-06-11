Вассерман назвал заступников Ефремова достойными наказания

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, должен быть наказан по всей строгости закона. Те же, кто призывают смягчить ему наказание, сами являются источником повышенной опасности для общества. Об этом Федеральному агентству новостей заявил политолог Анатолий Вассерман.

Резонансное ДТП в центре Москвы, в котором из-за пьяного Ефремова скончался водитель встречного автомобиля Сергей Захаров, остается в центре внимания российского общества. Свою позицию успели высказать члены семьи погибшего, коллеги и знакомые актера, политики и звезды.

При этом целый ряд спикеров решили вступиться за артиста. Они принялись оправдывать его, перекладывая вину на власть, общество, коррупцию в ГИБДД и состояние дорог в столице. Некоторые из них даже заявили, что ДТП было подстроено, а Ефремова — опоили, хотя все факты говорят об обратном. При этом актер, известный не только своими пьяными выходками, но и оппозиционными высказываниями, вызвал волну сочувствия среди тех, кого регулярно ловят на оскорбительных высказываниях про страну и народ.

ФАН собрал новую подборку мнений известных россиян, которые убеждены: Михаил Ефремов должен понести заслуженное наказание.

Вассерман: Заступники Ефремова — источник опасности

«Как рядовой гражданин, я не вижу смягчающих обстоятельств для пьяного актера, устроившего ДТП со смертельным исходом. Ефремов должен получить то, что полагается по закону. Не больше и не меньше», — заявил собеседник ФАН.

По словам Вассермана, некоторые единомышленники Ефремова десятилетиями попустительствовали его пьяным выходкам, считая, что для таланта все простительно.

«И эти же самые люди сейчас призывают к смягчению наказания для Ефремова! На мой взгляд, такие люди сами вполне заслуживают наказания. Я не призываю их наказывать прямо сейчас, но полагаю, что человек, который попустительствует явным правонарушениям других, сам опасен для общества», — уверен политолог.

По его мнению, когда человек принимается оправдывать противоправные действия, ему самому становится психологически легче совершить правонарушение.

«Так что всех, кто сегодня призывает смягчить наказание для Ефремова, можно квалифицировать как источник повышенной опасности. Есть в законе и такое понятие», — резюмировал собеседник ФАН.

Лоза: Под домашним арестом Ефремов начнет агитацию

Садиться пьяным за руль совершенно недопустимо, заявил в интервью ФАН музыкант Юрий Лоза.

«Я не думаю, что есть на свете простые наши люди, которые скажут: садиться пьяным за руль — это нормально. Это абсолютно недопустимо!» — подчеркнул он.

Ефремов вел машину в состоянии сильного алкогольного опьянения далеко не в первый раз, обратил внимание музыкант.

«Говорят, что Ефремов давно уже так ездит. И то, что трагедия случилась сейчас, — это ему просто везло, что он не убил кого-то раньше. Это должно было произойти. К сожалению, такое всегда заканчивается одинаково», — констатировал он.

Лоза поделился личным правилом употребления спиртного.

«Если со мною рядом нет человека, который сядет за руль, то я не пью, — рассказал он. — У меня жена вообще не употребляет спиртное и прекрасно водит машину. Я сам практически не пью. Поэтому если мы едем в некую компанию, где мне надо будет выпить, а она не хочет садиться за руль, то мы едем на такси».

Такси — наилучший выход, когда выпить хочется и некому больше сесть за руль, убежден собеседник ФАН.

«Сейчас с этим никаких проблем: заказал машину, тебя отвезли, и ты, расслабленный и спокойный, знаешь, что ничего не натворишь по дороге, ничем не связан и можешь спокойно расслабиться», — объяснил он.

В ситуации с Ефремовым, убежден Лоза, все должно быть по закону. При этом у собеседника ФАН нет уверенности, что актер получит реальный, а не условный срок.

«Уже сейчас Ефремова отпустили на два месяца, — констатировал музыкант. — Я думаю, что он начнет потихоньку на удаленке делать все, чтобы дело было спущено на тормозах. Начнет формировать общественное мнение, работать с пострадавшими. Станет, ссылаясь на здоровье, затягивать дело. А потом его пожурят, и получит он условный срок».

Лукьяненко: Касты неподсудных в России нет

Писатель Сергей Лукьяненко присоединился к мнению, что Ефремов должен понести ответственность по всей строгости закона.

«Все очень просто: Ефремов совершенно однозначно совершил преступление, поскольку в пьяном виде находился за рулем. Это повлекло смерть невиновного человека», — отметил писатель.

При этом трагедия не стала результатом некого случайного, однократного поступка, обратил внимание Лукьяненко.

«Все прекрасно знают, что Ефремов все время нарушал ПДД. Его останавливали за это и не раз штрафовали, но, к сожалению, не лишили прав», — констатировал собеседник ФАН.

По мнению писателя, ответственность перед законом должны нести все, вне зависимости от степени известности или рода занятий.

«Если мы считаем, что у нас существует каста неподсудных людей, — ну давайте запишем это в законы, в конституцию, за поправки в которую мы будем скоро голосовать. Давайте внесем и такой пункт, — иронизирует Лукьяненко. — А если все-таки нет, если все мы равны перед законом, то наказание за преступление Ефремова должно последовать безо всяких ссылок на то, что он актер. Тут все однозначно».

Сам он за руль в состоянии алкогольного опьянения никогда бы не сел, подчеркнул писатель.

«С самого первого дня, когда я начал водить машину, я для себя решил, что никогда этого делать не буду», — пояснил он.

Чичерина: В тюрьме Ефремов хоть пить бросит

Певица Юлия Чичерина в интервью ФАН призвала водителей всегда оставаться в трезвом уме и сохранять бдительность.

«Разные на дорогах люди попадаются: бывают пьяные, спящие, даже мертвые, — рассказала певица. — Когда ты садишься за руль, то попадаешь в зону особого риска. Ты должен быть в трезвом уме, потому что от твоих движений зависят жизни окружающих».

По мнению собеседницы ФАН, история Ефремова должна стать назиданием всем.

«Эта история — всем нам в назидание, как можно поплатиться за легкомыслие и праздность, — полагает Чичерина. — История слишком резонансная, и теперь Фемида слепа: ей плевать, кто ты — актер или шахтер. Поэтому отвечать Ефремову придется по закону. Есть шанс, что родственники погибшего простят, а если нет — то в тюрьме хоть пить, может, бросит».

Напомним, поздним вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон доставки «Деликатески».

Водитель грузовика, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице от многочисленных травм. Ефремов был задержан на следующий день и оставлен под домашним арестом на два месяца по решению Таганского суда столицы.