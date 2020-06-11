Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за инцидента с самолетом ВКС РФ

Таллин, 11 июня. Российский посол в Эстонии Александр Петров был приглашен в Министерство иностранных дел Эстонии, где ему вручили ноту в связи с якобы имевшим место нарушением самолетом РФ воздушного пространства страны. Об этом рассказали в дипломатическом представительстве.

«Ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром этого же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — говорится в сообщении посольства.

Как пишет ТАСС, накануне, 10 июня, главный штаб Сил обороны сообщил агентству BNS, что российский самолет Ty-204–300 утром якобы вошел без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Сообщалось об инциденте, который якобы произошел вблизи острова Вайндлоо.

Ранее три самолета Североатлантического альянса засекли у границ Российской Федерации. Уточняется, что Boeing E-3A с бортовым номером LX-N90452 появился в непосредственной близости от Ленобласти и Псковской области. Boeing RC-135V был обнаружен близ Калининградской области.

Наконец, Boeing P-8A Poseidon провел разведку у побережья Черного моря. В министерстве обороны Российской Федерации отмечают усиление активности иностранных самолетов у границ Российской Федерации.

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