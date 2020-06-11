На главу Норильска возбуждено уголовное дело после аварии на ТЭЦ. События дня. ФАН-ТВ

На главу Норильска возбудили уголовное дело
На главу Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело. Причиной стала, конечно, авария на ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив дизельного топлива. Следственный комитет считает, что чиновник не отреагировал на чрезвычайную ситуацию, хотя знал и о ее масштабах, и о возможных последствиях, и даже о количестве утекших нефтепродуктов, а это более 21 тысячи тонн — настоящее бедствие для экологии.
«Он не организовал координацию деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развитие и последствие ЧС на территории возглавляемого им муниципального образования», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ахметчину предъявлено обвинение по статье «халатность» и это уже четвертое уголовное дело в рамках происшествия в Норильске. Добавим, что после аварии, в регионе был введен режим ЧС Федерального уровня. МЧС до сих пор занимается ликвидацией последствий. Расходы по возмещению ущерба на себя предложила взять компания «Норильский Никель». Владимир Путин поддержал инициативу, однако отметил, что своевременная замена резервуара, который уже давно вышел из строя, обошлась бы намного дешевле и, что главное — без тотального ущерба для природы.
Генпрокурор Украины заявила о давлении Порошенко
Петр Порошенко и его сторонники давят на генпрокурора Украины. Об этом глава надзорного органа Ирина Венедиктова заявила лично. По ее словам, бывший президент и его единомышленники из партии «Европейская солидарность» бесцеремонно ворвались в ее офис.
«Под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны», — заявил генеральный прокурор Украины.
Венедиктова также отметила, что чисто с правовой точки зрения любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия являются неправомерными. Напомним, Порошенко является фигурантом целой серии уголовных дел. Кроме прочего его подозревают в государственной измене и в отдаче заведомо незаконного приказа, после которого глава Службы военной разведки Украины был вынужден превысить служебные полномочия.
Регионы начали получать препарат от COVID-19
Российские регионы получили первую партию отечественного препарата против коронавируса, который в конце мая был одобрен Минздравом. Фонд прямых инвестиций сообщает, что лекарство направлено в больницы, клиники и уполномоченные фармкомпании.
«Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга», — заявили в Российском фонде прямых инвестиций.
Производители уверяют, что в случае необходимости готовы увеличить объемы выпускаемого препарата до двух миллионов курсов в год. В течение июня в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов.
Выпускникам-2020 вручат аттестаты без экзаменов
Выпускники 9-х и 11-х классов смогут получить школьные аттестаты без сдачи экзаменов. Инициатива была принята, и постановление все-таки подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Привычный уклад государственной аттестации в этом году изменили из-за пандемии коронавируса. Выпускники, которые планируют продолжить образование в средних профессиональных учреждениях, будут зачислять в таковые по оценкам в аттестате. Ну а те, кто хочет получить высшее образование — сдадут ЕГЭ в новом установленном порядке — в июне и августе. Российские вузы уже сообщили о готовности провести приемные кампании в последний месяц лета.