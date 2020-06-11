На главу Норильска возбуждено уголовное дело после аварии на ТЭЦ. События дня. ФАН-ТВ

На главу Норильска возбудили уголовное дело

На главу Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело. Причиной стала, конечно, авария на ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив дизельного топлива. Следственный комитет считает, что чиновник не отреагировал на чрезвычайную ситуацию, хотя знал и о ее масштабах, и о возможных последствиях, и даже о количестве утекших нефтепродуктов, а это более 21 тысячи тонн — настоящее бедствие для экологии.

«Он не организовал координацию деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развитие и последствие ЧС на территории возглавляемого им муниципального образования», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ахметчину предъявлено обвинение по статье «халатность» и это уже четвертое уголовное дело в рамках происшествия в Норильске. Добавим, что после аварии, в регионе был введен режим ЧС Федерального уровня. МЧС до сих пор занимается ликвидацией последствий. Расходы по возмещению ущерба на себя предложила взять компания «Норильский Никель». Владимир Путин поддержал инициативу, однако отметил, что своевременная замена резервуара, который уже давно вышел из строя, обошлась бы намного дешевле и, что главное — без тотального ущерба для природы.