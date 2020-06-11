Греция и Италия договорились о демаркации морских границ в ответ на агрессию Турции

Афины, 11 июня. Греция и Италия подписали соглашение о демаркации морской границы, напомнив, что меморандум между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии по Средиземноморью не может считаться действующим и легитимным. Глава МИД ОАЭ 11 июня в разговоре со своим греческим коллегой заявил о важности заключенного соглашения в рамках обсуждения ситуации в Ливии, турецкой интервенции и миграционных потоков.

Греция и Италия дали сигнал агрессии Эрдогана

Афины и Рим дали четкий сигнал Анкаре о намерении отстаивать свои права на международной арене. Агрессия Турции в средиземноморском регионе спровоцировала Европу на жесткие меры, которые потенциально включают и военные действия. Документ, ставший продолжением соглашения 1977 года, был заключен 9 июня на встрече глав МИД Греции и Италии Никоса Дендиаса и Луиджи Ди Майо. Он позволяет странам вести разведку и разработку морских ресурсов.

Незаконный меморандум ПНС и Турции

Между Грецией, Кипром с одной стороны и Турцией с другой возникли серьезные разногласия после того, как Анкара, проигнорировав нормы международного права, 27 ноября 2019 года подписала меморандум с режимом ПНС о перераспределении морских границ в Средиземном море. Этот договор вызвал резко негативную реакцию мирового сообщества, а ряд европейских стран осудил заключенное соглашение, назвав его географически абсурдным, так как документ игнорирует исключительную экономическую зону Греции и Кипра, нарушает их морские границы. Кроме того, меморандум был признан незаконным, на его легитимности настаивают только турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и главарь ПНС Файез Саррадж.

«Разграничение морских зон осуществляется с действующими соглашениями, а не с недействительными, такими как подписанные Турцией и ПНС», — подчеркнул Никос Дендиас, комментируя ситуацию.

В Афинах также приветствовали позицию Египта, способствующую разрешению вопроса о нелегитимном меморандуме Турции. В Каире сообщили о намерении разграничить исключительные экономические зоны с Грецией, что устранит «подобие международной законности, вытекающее из меморандума Анкары с ПНС».

IRINI

Осознавая опасность эскалации внутриливийского кризиса, Европа 1 апреля созвала миссию IRINI. Главной ее задачей стал контроль за эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, которое систематически нарушается Турцией. ЕС направил к ливийскому побережью корабли и самолеты НАТО, чтобы взять ситуацию под свой контроль и не допустить обострения ситуации в североафриканской стране. 11 июня стало известно, что операцию возглавил греческий адмирал Теодорос Микропоулос. Назначение послужило сигналом Эрдогану, что Европа настроена решительно противостоять его милитаристской политике в регионе.