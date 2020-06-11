Сенатор Фомин оценил стоимость отдыха в России летом 2020 года

Москва, 11 июня. Цены на российских курортах останутся на уровне 2019 года, несмотря на тяжелую ситуацию, в которой оказалась отрасль из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил член Совета Федерации Игорь Фомин.

По его словам, многие российские курорты уже возобновили свою работу. Он также напомнил, что внутренний туризм является стимулом для экономического развития некоторых регионов. Фомин подчеркнул, что курорты Краснодарского края, Ставрополья, Крыма, Прибайкалья и Алтая являются самыми востребованными, передает «Парламентская газета».

«Естественно, сезон будет сдвинут по времени, то есть и закончится позже обычного — в сентябре — начале октября. Мой личный прогноз по ценам — они будут сопоставимы с прошлогодними просто по той причине, что спрос и платежеспособность граждан понизились», — пояснил сенатор.

Он также добавил, что в последние годы туристическая отрасль демонстрировала рост, однако в 2020 году оказалась в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Сенатор отметил, что последствия эпидемии приведут к серьезному спаду в отрасли.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство планирует открыть туристический сезон в России с 1 июля. По ее словам, в течение июня будет осуществляться подготовка к началу туристического сезона. При этом в разных регионах этот процесс будет зависеть от эпидемиологической ситуации.