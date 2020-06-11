Аккаунт с телефоном Ефремова появился в Telegram, это может привести артиста в тюрьму

Находящийся под домашним арестом артист Михаил Ефремов предположительно зарегистрировался в заблокированном в России мессенджере Telegram. В четверг, 11 июня, примерно в 13.30 в мессенджере появился аккаунт с личным номером Ефремова, по которому он неоднократно общался с журналистами, в том числе Федерального агентства новостей.

Если информация, что это сделал сам Ефремов, подтвердится, это означает, что он пользуется Интернетом, что ему запрещено по условиям домашнего ареста. При наличии таких нарушений подозреваемому может быть изменена мера пресечения на помещение в СИЗО.Отметим, по неподтвержденным данным, Ефремов также выходил в WhatsApp.

8 июля Михаил Ефремов, находясь в алкогольном и наркотическом обвинении, спровоцировал аварию в центре Москвы, в которой погиб человек. Суд отправил Ефремова под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Артист неоднократно появлялся в общественных местах в нетрезвом виде, но у него, как правило, находились защитники: Ефремова любили в либеральной тусовке, и он имел репутацию чуть ли не «борца с режимом».

Однако закон должен быть единым для всех, и общественность надеется, что Ефремову, не удастся за счет денег и связей избежать заслуженного наказания за смерть человека, который случайно оказался на его пути.