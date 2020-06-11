Зеленский объяснил отставку правительства Гончарука

Киев, 11 июня. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку правительства премьер-министра Алексея Гончарука тем, что министры были увлечены соцсетями и проводили «реформы ради лайков».

По словам Зеленского, члены прошлого кабмина «сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook» и прятались от СМИ.

«Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история», — рассказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».

Зеленский запретил министрам пользоваться социальными сетями в течение рабочего дня.

«Я встретился с Лешей и сказал: «Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?» — отметил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что скандал с аудиозаписями с совещаниями, на котором Гончарук раскритиковал Зеленского, подорвал доверие общества к премьеру.

«Поэтому я ему честно сказал: «Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами», — добавил Зеленский.

Напомним, Верховная рада Украины в марте отправила в отставку премьера Гончарука. Парламент утвердит новый состав правительства во главе с Денисом Шмыгалем. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины зарегистрировала уголовное дело против министров бывшего украинского премьера Алексея Гончарука в связи с тем, что они не ограничили экспорт масок и других медицинских товаров на фоне эпидемии коронавируса.