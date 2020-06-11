Ефремов может остаться без работы

Москва, 11 июня. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может остаться без работы в театре «Современник». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

В «Современнике» Ефремов является приглашенным артистом. Последний договор на исполнение главных ролей в спектаклях «Анархия», «Амстердам» и «Не становись чужим», сроком на один год, театр заключил с ним в мае 2019 года.

«Новый [контракт], если и заключали, по понятным причинам не сможет быть исполнен, если ему не изменят меру пресечения», — сказал источник ФАН.

В «Современнике» Ефремов также выступает как режиссер спектакля «Дюма». Артист задействован еще в нескольких проектах театра.

Многомиллионный контракт

В прошлом году театр «Современник» заплатил Михаилу Ефремову около восьми миллионов рублей за участие в трех спектаклях. С артистом был заключен контракт на сумму 7,7 миллиона рублей на исполнение главных ролей в постановках «Анархия» (Билли), «Амстердам» (Скворцов), а также «Не становись чужим» (Макс).

Дублеров на эти роли у Ефремова нет, однако театр уже оказывался в центре скандалов из-за артиста. В марте 2018 года «Современник» приехал в Самару со спектаклем «Не становись чужим». Михаил Ефремов, по словам зрителей, вышел на сцену в нетрезвом виде. На замечание из зала актер вступил в перепалку со зрителями, используя при этом нецензурную лексику.

Судя по сумме контракта, Ефремов, несмотря на свои выходки, остается одним из самых высокооплачиваемых артистов «Современника». Для сравнения: актер Михаил Жигалов за роль Чебутыкина в спектакле «Три сестры» на гастролях в Ташкенте заработал всего 196,5 тысячи рублей.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee устроил ДТП в центре Москвы: артист пересек двойную сплошную, выехал встречную полосу и врезался в мини-фургон ВАЗ. Водитель ВАЗ-а скончался в больнице от полученных травм. По результатам экспертизы, Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его анализах нашли следы употребления наркотических веществ.

В отношении актера возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под домашним арестом. За пьяное ДТП, в результате которого погиб человек, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.