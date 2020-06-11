Отказавшие тормоза Михаила Ефремова. Колонка Голоса Мордора

Прочитал замечательное:

«Михаил Ефремов сможет избежать наказания, если техническая экспертиза докажет, что отказали тормоза».

И ведь знаете — тормоза на самом деле отказали. Но только не у крутого автомобиля Михаила Ефремова, а у него самого. Тормоза отказали давно и наглухо. И их никто и не собирался ремонтировать. Ни сам Ефремов, ни его родственники, ни его друзья. То, что случилось, при таком раскладе было неизбежно.

Неизбежно из-за того, что сын великого советского актера всю жизнь катался как сыр в масле. Был обласкан всеми без меры — начиная от коллег и заканчивая властью. Нельзя сказать, что сам он без таланта — неплохой актер, конечно, хоть и не чета отцу. Но тем не менее — масса ролей, богемная тусовка, звания, награды. И самомнение, раздутое до того, что в какой-то момент он почувствовал себя «совестью нации» и осознал, что непременно должен «бороться с режимом». Наверное, не сам — умные друзья подтолкнули. И понеслась — сначала с поэтом Быковым, а потом, что было уже явной деградацией, — и с поэтом Орловым, «Орлушей».

А с режимом в России, как известно, бороться вольготно и даже прибыльно. Помимо спектаклей и ролей в кино, колесил Ефремов по огромной стране с проектом «Гражданин поэт», войдя в образ советского поэта-диссидента, всячески притесняемого властью и нашедшего успокоение и вдохновение в алкоголе. Благо, сие было несложно. С алкоголем Ефремов дружил давно и очень плотно. И неважно, что его, разумеется, никто и никогда не притеснял, несмотря на то, что в своей «борьбе с режимом» он нередко переходил все допустимые грани. Вы помните сколько раз его лицо мелькало в фильмах и сериалах на федеральных каналах? Вот.

А его «друзья и коллеги» щедро подливали ему алкашки, наслаждаясь его образом, вместо того, чтобы хоть как-то попытаться спасти. Наверное, на нем и зарабатывали, так что вжившийся в образ алкаша-диссидента Ефремов был еще и коммерчески выгоден. Какое уж тут спасение и лечение?

А еще — раз ты «совесть нации», то тебе всё дозволено. В том числе и садиться невменяемым за руль автомобиля. При этом никто даже не пытается тебя остановить. Вряд ли Ефремов вел машину в таком состоянии в первый раз. Наверняка это было для него привычным делом. Много раз обходилось без проблем. Много, но не в этот раз.

Судя по всему, невменяемый от алкоголя Ефремов попросту заснул за рулем своего крутого джипа. И прямиком выехал на встречную. А там ехал фургон «Лада» — совсем не крутой, скромная рабочая лошадка. За рулем сидел обычный русский мужик, который вкалывает с утра до позднего вечера. И Ефремов его убил.

Все-таки тормоза придется чинить. Вполне возможно, что и приличным реальным сроком. И очень жаль, что для этого должен был погибнуть совершенно невинный мужик — один из тех, за тяжелую жизнь которых «гражданин поэт» так переживал со сцены. Получилось, что просто лгал.

Но виновен на самом деле не только сам Ефремов. Виновны его друзья, родные, коллеги. Все те, кто с ним пил и ему наливал. Все те, кто ему льстил, кто видел, что у него отказали тормоза, но при этом ничего не сделал. И все те, кто сейчас пытается его оправдать, а то и вовсе отмазать. Списав всё на отказавшие тормоза.