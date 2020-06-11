Ученые рассказали, когда закончится эпидемия COVID-19 в России

Москва, 11 июня. Эпидемия коронавируса в России завершится, как и в большинстве стран, в конце июля. Такой вывод ученые из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева сделали по итогам исследования.

Российские специалисты создали математическую модель, которая основывается на статистических данных и методах нелинейной динамики. С ее помощью они спрогнозировали развитие ситуации с COVID-19 во многих странах мира и рассказали о результатах.

В России, по подсчетам ученых, к концу эпидемии, который наступит в следующем месяце, должно быть выявлено около 524 тысяч случаев коронавируса.

Специалисты предупредили, что снятие ограничительных мер может спровоцировать новые короткие волны, из-за которых число зафиксированных случаев COVID-19 может увеличиться.

Ранее в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции сообщили последние данные по ситуации с вирусом в России. Зафиксировано более 502 тысяч случаев COVID-19, свыше 261 тысячи человек выздоровели, около 6,5 тысячи скончались. В общей сложности проведено более 13,8 миллиона тестов.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано свыше семи миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 420 тысяч человек.