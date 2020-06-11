Переговоры по Донбассу начались со скандала с так называемыми «предателями»

Киевский политикум активно обсуждает последние назначения в трехстороннюю контактную группу (ТКГ) в Минске, сделанные Украиной. По мнению большинства экспертов, по воле Банковой туда попали переселенцы-«порохоботы», призванные саботировать переговорный процесс. А сам этот шаг окончательно знаменует собой нежелание Киева двигаться к миру, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

На этой неделе офис президента Украины начал реализовывать свою давнюю идею — привлечь к заседаниям ТКГ в Минске проукраинских дончан и луганчан. То есть тех персонажей, кто приехал с «неконтролируемых территорий», но при этом не поддерживает ДНР и ЛНР. Цель украинской власти — показать, что те, кто сейчас заседает в ТКГ от имени республик, — не единственные представители Донбасса на переговорах.

Четыре новых члена украинской делегации уже присутствовали на первом для себя заседании контактной группы в Минске. При этом политологи указывают — не совсем ясно, по какому принципу именно эти четверо назначенцев Банковой стали «представителями ЛДНР». Ведь их кандидатуры никто из дончан и луганчан не выбирал и в ТКГ заседать не уполномочивал. Впрочем, это еще не самая большая проблема.

Гораздо хуже, по мнению аналитиков, то, что двое из четырех новых «представителей Донецка» на переговорах — это известные на Украине члены «партии войны» и майдановцы, Сергей Гармаш и Денис Казанский.

Про Гармаша известно следующее — это видный «соросенок», главный редактор интернет-издания «Остров», которое официально финансируется Американским фондом в поддержку демократии и фондом Джорджа Сороса «Возрождение».

Казанский — промайдановский блогер, уехавший из Донецка в 2014-м и с тех пор на каждом углу «поливающий грязью» республики Донбасса. При режиме Порошенко его даже приглашали работать в СБУ и говорили, что «по мотивам его блогов открывают уголовные дела на повстанцев». До Майдана Казанский был журналистом и активистом в Донецке, резко критиковал местную власть и даже баллотировался в мэры городка Енакиево от партии «УДАР». То есть и Гармаш, и Казанский — донецкие «майдановцы», которые с начала конфликта живут в Киеве и выступают резко против реализации Минских соглашений.

Вскоре после назначения в ТКГ оба заявили, что они против закона «Об особом статусе Донбасса» в Конституции Украины. А также не допустят проведения выборов в республиках до передачи Украине контроля над границей (как это прописано в Минских соглашениях). По сути, Гармаш и Казанский прямо признали, что их задача — профанация минского процесса, а не его исполнение.

Эти назначения вызвали острое разочарование у той части украинского общества, которая еще питала слабый оптимизм на счет хоть каких-то подвижек по Донбассу. Так, многие в Киеве ожидали, что у Зеленского выдвинут на минскую площадку кого-то вроде Сергея Сивохо. Но после мартовского избиения Сивохо националистами в Киеве, где он представлял свою «Платформу примирения», власть отреклась от него. И теперь выдвигает на первый план тех, кто явно не хочет ни о чем договариваться с оппонентами в Минске.

По мнению украинских политологов, эти назначения знаменуют собой некий новый этап для Зеленского в минском процессе. Если раньше на Банковой хотя бы делали вид, что собираются «оживить» этот формат и двигаться к миру, то с привлечением Казанского и Гармаша «маски сброшены». Курс Порошенко по Донбассу будет продолжен.

По мнению главы информационо-аналитического центра «Перспектива» Павла Рудякова, включение в ТКГ Казанского и Гармаша прямо говорит о «неконструктивной позиции Украины на переговорах».

«Это явное затягивание времени. Киев избрал такую тактику, поскольку подошло время отчитываться за неисполненные парижские обязательства, а также оправдываться за срыв саммита «нормандской четверки», который планировался на апрель. Оправдание, что он «не состоялся из-за пандемии коронавируса», — это аргумент для детей среднего школьного возраста», — отметил аналитик.

По словам Рудякова, не выполнив своих обязательств, Киев начал суетиться сразу по нескольким мелким направлениям, в том числе по усилению своей делегации в ТКГ.

«Еще в Париже Зеленский говорил — мол, «в группе будут люди из Донецка и Луганска, которые сюда приехали, и с ними мы будем говорить». Сегодня эти слова материализовались. Но проблема в том, что сама постановка вопроса — конфронтационная: она не согласована с Россией и не может «оживить» ситуацию. А появление на переговорах персонажей вроде Казанского — это, как говорится, «вишенка на торте». Чтобы плевок в лицо выглядел именно как плевок, туда и ввели таких людей, как он», — убежден Рудяков.

По мнению главы центра «Перспектива», такое обновление состава ТКГ — лишь имитация важного шага в переговорном процессе.

«Это попытка представить ситуацию так, что «мы сделали важный шаг, а Россия на него не отвечает». Но Россия не только не будет отвечать, но даже не будет комментировать эти вещи. Они (россияне. — Прим. ФАН) смотрят на это без интереса и даже без удивления, как, впрочем, и немцы, и французы», — сообщил Рудяков.

Елена Бондаренко, политолог и экс-депутат Верховной рады, подчеркивает, что обе кандидатуры Зеленского от имени «переселенцев» — фальшивка, поскольку Гармаш и Казанский уже давно никак не связаны с Донбассом.

«С удивлением узнала, что в ТКГ в Минск делегировали неких «переселенцев» Казанского и Гармаша. Оба работали на грантоедском, «соросятском» сайте «Остров», главная задача которого — «поливать помоями» власти в Донбассе. И если Казанского я знать не знаю, то второй персонаж, Гармаш, мне очень хорошо знаком, — сообщила Бондаренко. — Уж он-то вряд ли «потянет» на переселенца, ибо жил в Киеве и обивал тут высокие пороги уже со второй половины «нулевых». Тогда Гармаш очень нуждался в удостоверении помощника народного депутата и просился к моему коллеге. Тот позвонил мне и попросил взять Гармаша в помощники на общественных началах. Гармаш иногда приходил и делился своей непростой «нетрадиционной» жизнью в Киеве. Он всегда был в первых рядах на получение западных грантов и уже 15 лет назад связывал себя с Киевом, а не с ненавистным ему Донецком. Так что, господин Зеленский и «шобла наперсточников», ваши кандидатуры «от имени переселенцев» — полная фальшивка. Их никто из дончан или луганчан не делегировал», — сообщила Бондаренко.

Известный на Украине юрист Андрей Портнов считает, что этим шагом «власть фактически отказалась от своих обязательств по установлению мира в Донбассе».

«К работе минской ТКГ привлечены «представители Донбасса». Оказалось, что в группу включен отморозок и «порохобот» Казанский, прямо причастный к пропаганде войны, убийств и насилия в Донбассе, — сообщил Портнов. — Дорогие случайные начальники, назвать это глупостью уже не поднимается рука, я вижу здесь другое. Ваши действия направлены на продолжение политики отделения и обособления неподконтрольных территорий на востоке страны. Оказалось, что это и есть ваша политическая и электоральная идеология, в конце которой — еще более жесткое противостояние и конфликт».

По сути, считает Портнов, такие действия Банковой — это скрытая форма сепаратизма.

«Вы зашли в эту повестку всеми своими действиями по Донбассу, «законсервировав» свои публичные обязательства по установлению мира в регионе. И это еще одно доказательство вашей ориентации на «проигравшее меньшинство», радикалов, порохоботов, воров и прочий политический мусор предыдущего режима», — констатировал Портнов.

Украинский журналист Юрий Ткачев указал — Киев четко выполняет задачу Запада сохранять и поддерживать конфликт в Донбассе.

«В том, что Украина решила «исполнять Минские соглашения» путем переговоров с переехавшими в Киев журналистами «майданного» толка, нет ничего нового или удивительного. Конечно, это бессмысленно, с точки зрения урегулирования конфликта. Но урегулирование конфликта никогда и не являлось приоритетом для «режима Порошенко-Зеленского», — констатировал эксперт. — Наоборот: я уверен, что у Киева есть четкая задача — всеми силами сохранять и поддерживать конфликт на востоке. Это, конечно, невыгодно для самой Украины, но очень выгодно для американского начальства Порошенко-Зеленского. Пока на Донбассе стреляют, можно не беспокоиться о том, что начнется урегулирование отношений между Россией и Европой, чего США не могут допустить».

А для того, чтобы Украину не начали обвинять в отказе урегулировать кризис в Донбассе, и предпринимаются все эти «креативные ходы».