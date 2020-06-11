Российские пенсионеры получат новую единовременную выплату

Москва, 11 июня. Российским пенсионерам пообещали единовременную выплату. Ее размер составит около двух тысяч рублей, но точный размер будет зависеть от региона, сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По ее словам, новую единовременную выплату получат пенсионеры с минимальной пенсией (не превышает размеров прожиточного минимума. — Прим. ФАН). Решения о таких выплатах уже озвучили власти Ленинградской, Тамбовской и Пензенской областей. В 47-м регионе пенсионеры с минимальной пенсией получат около 2 тысяч рублей. В Тамбовской и Пензенской областей выплаты составят по 1800 рублей, уточняет Федерал Пресс.

Ранее Пенсионный фонд РФ объявил об индексации накопительных пенсий, которая с 1 августа затронет граждан, которые достигли возраста от 53 до 67 лет. Важным условием является то, чтобы пенсионер являлся участником программы накопительных пенсий и делал страховые взносы в период с 2002 по 2004 год.

Также на индексацию могут рассчитывать те, кто участвовал в программе государственного софинансирования пенсий. Для получателей накопительных пенсий размер повышения составит 9,13%. Выплаты тем, кто участвовал в программе госсофинансирования пенсий, увеличатся на 7,99%.