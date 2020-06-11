Заслуженный учитель рассказал, как обманывают школьников при покупке ответов к ЕГЭ

Москва, 11 июня. Продающиеся в Сети ответы к ЕГЭ на 100% являются обманом и распространяются мошенниками. Такую оценку озвучил заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

По его словам, каждый год злоумышленники пытаются обмануть школьников, «навязав им мутные схемы», передает iReactor.

«Основываясь на многолетних наблюдениях, это практически на 100% обман. Кроме того, что ребята потеряют силы и средства, они себя невротизируют перед важным испытанием, которым является Единый государственный экзамен», — заявил Снегуров.

Педагог считает, что мошенники действуют психологически тонко, зная о тревожности выпускников.

Он призвал школьников не тратить время на поиск готовых ответов, а вместо этого сконцентрироваться на подготовке к экзамену, используя оставшееся до ЕГЭ время.

«Я предлагаю заняться повторением, изучением того, что было не изучено, и тестировать себя на официальных площадках. Это поможет снять тревожность, ощущение неуверенности. Еще нужно консультироваться с компетентными людьми, – уверен эксперт», — рекомендует эксперт.

Ранее стало известно, что в этом году для получения аттестатов выпускникам российских школ не потребуется сдавать ЕГЭ, прохождение испытаний будет необходимо только для желающих поступить в вузы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает «Ридус».