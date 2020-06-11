Малькевич назвал неприемлемым и диким усыновление детей гей-парами

ЛГБТ-пропаганда ведет к разрушению государства — это видно на примере Соединенных Штатов. Об этом заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, комментируя споры о том, можно ли разрешать однополым семьям в России усыновлять несовершеннолетних.

Поводом для широкой дискуссии о необходимости внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ стал видеоролик Федерального агентства новостей, побудивший общество обсуждать возможность усыновления детей гей-парами.

Малькевич: Чему они его научат?

Как отметил Малькевич, сторонники усыновления детей гей-парами считают, что ребенку всегда лучше в семье, нежели в детском доме.

«Меня смущает только один момент. Если такого рода пара усыновляет ребенка, то чему они его научат или могут научить? Не будет ли это означать, что будет происходить некая вербовка в их секту? Для меня, например, это неприемлемо и абсолютно дико», — считает Малькевич.

Польша против ЛГБТ

И пока российская общественность обсуждала нашумевшее видео ФАН, Варшава выступила категорически против обсуждения проблемных вопросов, которые касающихся темы ЛГБТ-сообщества, в школах. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда.

По мнению сторонников позиции Дуда, ЛГБТ-сообщество способствует разложению традиционного уклада жизни, где понятие однополых отношений не воспринимается как нечто нормальное и приемлемое, в отличие от стран Запада.

«За половое воспитание своих детей несут ответственность родители... Ни одно учреждение не может вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей», — отметил лидер Польши.

Говоря о запрете в России ЛГБТ-пропаганды, Малькевич обратил внимание, что выступает против любого навязывания.

««Каждый имеет право на некое внутреннее самоопределение. Но это не должно быть навязчивым. Например, как на Западе. Там идет откровенная пропаганда. Что это за ерунда такая? Если кто-то принял такое решение, то это его личное дело. Пусть с этим и живет. Но навязывать это категорически нельзя. Это противоречит природе человека. Мы видим свихнувшиеся на почве толерантности отдельные европейские государства и США. И до чего это их довело? В США это ведет к разрушению государства», — пояснил Малькевич.

Комментируя решение Варшавы, Малькевич напомнил, что в Польше у власти находится партия «Право и справедливость» — правая консервативная фракция, которая отстаивает традиционные ценности.

«Там глубоко религиозные люди. Вера и прочный фундамент традиционных ценностей», — заметил Малькевич.

Напомним, в статью 72 Конституции РФ предлагается внести следующее дополнение: «Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях». Голосование за поправки в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля.