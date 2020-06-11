Советник главы ЛНР назвал марионетками показанных Киевом «представителей Донбасса»

Политический кульбит Украины — это откровенная демонстрация, что у Киева нет даже намерений прекращать кровопролитие и двигаться к урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Контактная группа

Украинские власти на заседании контактной группы в среду, 10 июня, проинформировали участников консультаций, что советники их делегации — переселенцы — будут принимать участие в заседаниях на постоянной основе. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Напомним, Киев включил в состав украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на территории Донбасса журналистов-переселенцев, а также врача и общественника.

«Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации — представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины — будут принимать участие в работе групп ТКГ (трехсторонней контактной группы. — Прим. ФАН) и в формате ТКГ на постоянной основе», — говорится в сообщении.

Украинские марионетки

Как отметил Родион Мирошник, кого бы Киев не включил в состав своей делегации от лица Донбасса, они все равно остаются членами украинской делегации на переговорах. Эти люди сидят на одной лавке с представителями Украины.

«Это их представители, их марионетки. И ответственность за них лежит тоже на их керманычах. Не нужно строить иллюзий, у этих представителей-заменителей своих мыслей нет и не будет. Если бы и были, то не для этого их туда вписали. Они точно так же, как и представители Киева, будут озвучивать «методички Порошенко», ибо своих у офиса Зеленского тоже нет. Этих людей, часть из которых токсична даже для маргинальных кругов Киева, отобрал лично [вице-премьер Алексей] Резников. Какое отношение они имеют к Донбассу?!» — пояснил Родион Мирошник.

По его словам, двое из отобранных — «откровенные грантоеды», взращенные на грантах Джорджа Сороса и других иностранных фондов. Они занимались только «фейкометством» в сторону Донбасса и до войны, и по нынешнее время. Эти люди так просто зарабатывают.

«Для них это не пахнет! Третий — уехал из Луганска лет 20 назад и возвращаться туда не планировал ни тогда, ни сейчас. Кто эти люди, кто их наделил хоть какой-то, даже пародией на легитимность?! Представители Киева очень расстроились, что появление этих персонажей в их делегации не вызвало никаких демаршей. А они на это очень рассчитывали, потому что другой практической цели в этом шаге Ермака-Резникова просто нет. Это троллинг. А тролль сильно расстраивается, когда его не кормят эмоциями. Ну о полутора миллионах беженцев — тут я бы на месте Киева тоже не горячился», — добавил Мирошник.

Он отметил, что «в этих нарисованных цифрах» только 1,1 млн пенсионеров ЛНР и ДНР, которых Киев, отказывая в выплате пенсий, заставил регистрироваться у себя. Реальная цифра гораздо меньше, ее Киев скрывает.

«Весь этот политический кульбит — это откровенная демонстрация, что у офиса Зеленского нет даже намерений прекращать кровопролитие и двигаться к урегулированию. Они настойчиво делают шаги к заведению процесса в тупик. И тут уже нужна четкая позиция гарантов — России, Германии, Франции и посредника в лице ОБСЕ. Как оценивать шаги по дальнейшему разрешению конфликта? Пусть ответят», — заключил Мирошник.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.