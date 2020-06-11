Из Стамбула в Ливию вылетели три военно-транспортных самолета

Стамбул, 11 июня. В Ливию из Турции направляются три транспортных самолета, на борту которых, вероятно, находятся сирийские наемники. Пользователь Twitter сообщил, что речь идет о турецких воздушных лайнерах С-130Е.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, игнорируя все призывы международного сообщества о невмешательстве в дела Ливии, продолжает военным путем участвовать во внутриливийском конфликте. Анкара создала воздушные каналы, по которым перебрасывает сирийских наемников в Ливию, любыми способами вынуждая их сражаться в рядах так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Международные наблюдатели не раз сообщали, что Анкара направляет террористам десятки самолетов с наемниками. Кроме того, Эрдоган грубо нарушил резолюцию ООН, когда в открытую направил армейский самолет в Мисурату.

В четверг, 11 июня, стало известно, что из Турции в Ливию направились еще три транспортных самолета С-130Е. Активизация воздушного сообщения между ПНС и Анкарой произошла на фоне усиления работы мониторинговой миссии Евросоюза IRINI, направленной на ужесточение контроля за соблюдением оружейного эмбарго ООН. Европейский союз задействовал дополнительные корабли и самолеты НАТО для реализации этой операции.

Помимо воздушного сообщения Анкара использует морские пути для поддержки режима главаря ПНС Файеза Сарраджа, утратившего свою законность еще два года назад. По истечении срока Схиратских соглашений, на основе которых и было создано ПНС, Саррадж отказался сложить свои полномочия. Накануне сообщалось, что журналистам удалось определить еще одно турецкое судно, которое доставляет боевикам ПНС танки M60A1.

О том, что Эрдоган не намерен отказываться от агрессии в Ливии, говорит и тот факт, что он отверг «Каирскую декларацию», призвавшую к прекращению любых боевых действий и предложившую ряд шагов по стабилизации ситуации в стране.