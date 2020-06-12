Сирия новости 12 июня 6.00: Турецкая армия установила 63-й наблюдательный пункт в Идлибе, премьер Сирии покинул должность

Сирия, 11 июня. Президент Сирии Башар Асад освободил от должности главу правительства страны. Турецкая армия установила 63-й по счету наблюдательный пункт в Идлибе. Члены группировки «Хуррас Ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1) обвинили в убийстве своего лидера международную коалицию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): уничтожает оружие , оставшегося от ликвидированных ранее террористов в окрестностях Алеппо.

«Хуррас Ад-Дин»: обвинили в убийстве своего лидера международную коалицию.

Протурецкие силы: арестовали в городе Азаз членов ячейки запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1).

«Хайят Тахрир аш-Шам»: напали на двух мужчин в окрестностях перехода через город Атма в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): начали операцию по обеспечению безопасности в восточной части лагеря «Аль-Хол»

ВС Турции: установили 63-й по счету наблюдательный пункт в Идлибе, а также обвинили боевиков из состава «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в поджогах полей

Провинция Дамаск

По данным информационного агентства SANA, президент Сирии Башар Асад издал указ № 143 от 2020 года, в соответствии с которым премьер-министр Сирии Имад Хамис был освобожден от должности. Временно исполняющим обязанности главы сирийского правительства глава государства он назначил министра водных ресурсов Хусейна Арнуса.

Правительство Сирии продолжит свою деятельность в нынешнем формате до выборов нового Народного Собрания, которые пройдут на 19 июля этого года.

Также в Дамаске второй день проходят митинги в поддержку политики президента Сирии. Местные жители осуждают западные санкции и давление на руководство страны.

Провинция Алеппо

Halab Today TV с ссылкой на в оенный источник сообщает, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) вывозят и уничтожают оружие, оставшегося от ликвидированных ранее боевиков в окрестностях Алеппо.

В городе Азаз, на севере провинции, протурецкие боевики арестовали членов ячейки запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ). Среди террористов были выходцы из других стран с сирийскими документами. У арестованных изъяли оружие и взрывные устройства. Террористы занимались подготовкой терактов в регионе, а также изготавливали и обеспечивали поставку оружия для других ячеек в регионе.

Провинция Идлиб

Турецкая армия в деревне Мантеф устанавлила новый, 63-й по счету, наблюдательный пункт на юге Идлиба. Ранее конвой турецких ВС из военной техники и бронеавтомобилей пересек пограничный переход Кафр-Лусин, направившись к наблюдательным пунктам турецких войск в провинции Идлиб.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрешена в РФ) напали на двух мужчин в провинции.

Члены группировки «Хуррас Ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида») обвинили в убийстве своего лидера международную коалицию.

Провинция Хасака

По информации South Front, боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) начали операцию по обеспечению безопасности в восточной части лагеря «Аль-Хол». Целью предпринимаемых мер является реорганизация секции для жен ИГИЛ на территории лагеря, а также борьба с формированием в нем террористических ячеек и устранением шариатских судов.

Секция для жен террористов была разделена на шесть зон. Также в лагере был введен комендантский час. Все жители и палатки подверглись обыску.

Турция

Минобороны Турции обвинило боевиков из состава «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в поджогах полей и закладке в них противотанковых мин. Анкара утверждает, что боевики устраивали данные провокации в районе проведения операции «Источник мира» в Сирии, чтобы вытеснить оттуда мирных сельских жителей, ВС Турции и протурецкие вооруженные группировки.

Потушить фермерские поля в итоге удалось. Противотанковые мины, заложенные боевиками РПК, были уничтожены турецкими спецгруппами.

1 Организация запрещена на территории РФ.