Вассерман рассказал, за сколько Россия может выкупить памятник маршалу Коневу у Чехии

Россия может выкупить памятник маршалу Ивану Коневу у Чехии. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов. Многократный победитель интеллектуальных игр, политолог, публицист и журналист Анатолий Вассерман объяснил, как будут рассчитывать стоимость монумента.

По словам замглавы МИД РФ, выкуп памятника маршалу Коневу рассматривается как крайняя мера, поскольку власти Чехии не хотят идти на уступки Москве. Однако Анатолий Вассерман считает, что проблема не в этом.

«Речь идет не об уступках Москве, а о том, что чехи нарушают свои собственные законы о статусе памятников. По ним, если памятник маршалу Коневу был установлен на деньги, собранные по всей Праге, он не может считаться собственностью того района, на территории которого он установлен. А снесли памятник по решению руководства именно этого района, игнорируя мнение остальных пражан», — отметил Вассерман.

В этом он усматривает общую для других стран тенденцию, когда любые «пакости» в адрес России совершаются с нарушением собственных законов.

«Я не припоминаю прецедентов именно выкупа памятников, но в мировой практике было несколько случаев, когда ставшие по каким-то причинам неудобными памятники из бывших колоний передавались метрополиям. Полагаю, что если чехи считают себя колонией, то они вполне могут повторить эту практику, которая фиксирует в сознании колонии, что она теперь более-менее свободна», — иронизирует Анатолий Вассерман.

Если же памятник маршалу Коневу Москве все-таки придется выкупать, то сумму сделки определить нетрудно, считает эрудит.

«Поскольку этот памятник возводился на деньги пражан, то где-то в пражских архивах должен сохраниться документ с указанием собранной суммы. Ее необходимо перевести на современные деньги — например, евро. Это несложно. Другое дело, что когда из архивов поднимут эти сведения, чтобы начать процедуру пересчета, я не исключаю, что жители других районов Праги подадут иски на руководство района Прага-6, требуя от него возмещение ущерба», — заметил Вассерман.

Публицист добавил, что подходящее место для памятника маршалу Коневу в России спокойно найдется.

«Иван Степанович Конев воевал так много и так эффективно, что в России найдется множество мест, связанных с его победами. Какое из них выбрать — это уже дело историков, но мест хватит», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, памятник Коневу возведен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х годов. Его установили на средства местных жителей в благодарность за то, что маршал приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года, сохранив тем самым архитектуру столицы Чехии.

3 апреля 2020 года памятник советскому маршалу сняли с постамента. После этого посольство России выразило МИД Чехии решительный протест, а глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сравнил снесших памятник русофобов с собакой Павлова.