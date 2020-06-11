МИД РФ предупредил об ответе на переброску ядерного оружия США из ФРГ в Польшу

Москва, 11 июня. Россия примет исчерпывающие меры в ответ на любую угрозу ее безопасности. Так первый замглавы МИД РФ Владимир Титов отреагировал на планы США передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.

О намерении Вашингтона рассказала ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер. Титов считает, что это скорее «штрих» к отношениям между Штатами и ФРГ, а также реакция на внутриполитические дебаты в Германии относительно необходимости складирования чужих ядерных арсеналов на ее территории.

Дипломат назвал неконструктивным путем использование средств давления на партнеров и противопоставление одних союзников другим. И отметил, что в таких ситуациях, как правило, с рвением подключаются третьи страны – в данном случае Польша.

«Какой бы военный потенциал, угрожающий нашей стране, ни был дислоцирован на польской территории, компетентными российскими структурами будут приняты исчерпывающие ответные меры», — предупредил Титов.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бессмысленным «наказанием» планы США вывести часть войск из Германии. Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила о приказе американского президента Дональда Трампа, согласно которому, к сентябрю ФРГ покинут 9,5 тысячи военнослужащих. Глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что отношения Вашингтона и Берлина осложнились.