Петиция с требованием наказать Навального за оскорбление ветерана собрала 10 тыс. подписей

Москва, 11 июня. Более 10 тысяч россиян поддержали петицию с требованием наказать блогера Алексея Навального, оскорбившего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют данные платформы Change.org, на которой размещена инициатива.

Напомним, Навальный допустил резонансное высказывание, когда комментировал ролик RT о поправках в конституцию. На кадрах общественные деятели и знаменитости, среди которых был ветеран, зачитали преамбулу к основному закону, блогер назвал их «продажными холуями и предателями».

«Мы считаем, что это не только возмутительно, но и недопустимо. Поэтому мы требуем, чтобы Навального привлекли к ответственности по данному инциденту», — говорится в петиции.

Письмо адресовано генеральному прокурору России Игорю Краснову. Авторами инициативы выступили активисты ветеранских и патриотических организаций.

«Ветераны – настоящие герои, люди, жертвовавшие своими жизнями для того, чтобы подарить нам мирное небо над головой. Они заслужили уважения и почтения, а любые оскорбления их чести необходимо пресекать на корню», — считают инициаторы петиции.

Ранее с требованием привлечь Навального к ответственности выступили в Общероссийском народном фронте. Член центрального штаба ОНФ, генерал армии Михаил Моисеев направил соответствующее обращение в СК и Генпрокуратуру, передает Федеральное агентство новостей.