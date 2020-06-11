Путин в День России вручит золотые медали Героям Труда

Москва, 11 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каких мероприятиях 12 июня примет участие Владимир Путин.

«В День России президент примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе и вручит золотые медали Героям Труда», — сообщил представитель Кремля, уточнив, что списки награжденных будут опубликованы позже.

Песков отметил, что президент не будет посещать концерт, который пройдет на Красной площади по случаю Дня России. Кроме того, приема в честь 12 июня, который традиционно проходит в Кремле, в этом году не будет.