Киев, 11 июня. Россия может молниеносно провести операцию в Херсонской области и взять под контроль Северо-Крымский канал, считает украинский военный эксперт Михаил Самусь.

Он предупредил, что на все это у Москвы уйдет максимум три дня. Самусь убежден, если такой военный конфликт произойдет, у Киева не будет шансов этому противостоять РФ, если только ответные действия не будут приняты в течение считанных минут.

«Это будет такой блицкриг (России), который будет продолжаться, возможно, одни-двое-трое суток максимум», — заявил эксперт в эфире телеканала «Общественное Крым»

Самусь добавил, что для реакции со стороны ВСУ главным фактором будет системность.

«То есть способность мгновенно определять угрозу, молниеносно определять координаты целей, мгновенно передавать команды, принимать решения и за несколько минут реагировать», — пояснил он.

В противном случае, «если руководство ВСУ будет мыслить такими понятиями Второй мировой войны, холодной войны, когда месяц на мобилизацию и так далее», тогда шансы у Украины будут незначительны в противостоянии.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла, что не воюет с Украиной и не является участницей внутриукраинского конфликта, хотя власти Киева продолжают гнуть антироссийскую линию, называя Россию «страной-агрессором», и используют это для вытягивания из МВФ и своих западных партнеров очередных кредитов.