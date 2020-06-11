Ковитиди рассказала о приуроченном ко Дню России конкурсе симферопольских школьников

Творческий конкурс на создание лучшего любительского видеоклипа на песню «О Симферополе» члена Совета Федерации, сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди, объявленный в период самоизоляции, привлек внимание крымчан. Его итоги были подведены в преддверии Дня России, который отмечается 12 июня.

Самыми активными участниками конкурса оказались школьники. Видеоклипы юных жителей Симферополя пронизаны любовью к родному городу, отражают различные исторические периоды его развития, отличаются разнообразными жанрами и творческим подходом. Среди лучших работ и традиционные музыкальные клипы, и работы с историческими сюжетами, и любительские мультипликационные фильмы.

На рассмотрение авторитетного жюри, в состав которого, помимо автора песни, вошли министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и заслуженный артист РСФСР Владимир Винокур, было представлено 65 работ, каждая из которых заслуживает отдельного рассказа и внимания зрителей. Накануне Дня России жюри подвело итоги конкурса, который состоялся при поддержке Министерства образования, науки и молодежи и Министерства культуры Республики Крым.

Инициатор конкурса и автор песни Ольга Ковитиди в утренней программе на крымском телевидении рассказала о решении жюри и огласила имена победителей и призеров конкурса. По словам Ольги Ковитиди, конкурс должен был продлиться месяц, но его главные участники — крымские школьники — попросили его продлить и подвести итоги накануне Дня России.

Как отметила парламентарий, согласно положению о конкурсе победителем мог стать один участник, но члены жюри единогласно приняли другое решение. Совместно они определили, что высокое качество работ и творческий подход позволяет выбрать двух победителей и вручить три Гран-при. Каждый из пяти призеров получит денежную премию, а все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами и удостоены чести посетить Сенаторскую елку — 2021, которая традиционно проходит в Симферополе в новогодние дни.

«Воспитание любви к своей семье, своему городу, своему Отечеству остается приоритетом государственной политики России, — отметила Ольга Ковитиди. — Более полусотни творческих работ крымчан являются подтверждением высокого творческого потенциала, заинтересованности в будущем любимого города и сохранении истории родного края. Выбрать единственного победителя оказалось просто невозможным, настолько интересными были работы».

Сенатор рассказала, что к рассмотрению принимались работы всех жанров, и это себя оправдало.