Песков рассказал, в каком случае Путин обратится к гражданам по поводу поправок

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин обратится к гражданам по поводу поправок в Конституцию, если сочтет это необходимым, заявил на брифинге пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

«Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает, а мы проинформируем», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, дискуссия по поводу изменений основного закона продолжается.

«Что касается объяснения сути поправок, их самым активным образом разъясняют те, кто были их инициаторами. Президент тоже не раз давал свои объяснения. Вопросы появляются – он отвечает», — добавил Песков.

Напомним, о необходимости актуализировать конституцию Путин заявил во время ежегодного обращения к Федеральному собранию. Поправки затронут множество сфер, в том числе закрепят социальную роль государства и его обязанность по охране исторического наследия.

Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 1 июля.