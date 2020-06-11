Кремль отреагировал на сообщения об имуществе главы Росприроднадзора

Москва, 11 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что семья главы Росприроднадзора Светланы Радионовой якобы владеет недвижимостью на 720 млн рублей.

«Все чиновники этого уровня декларируют имущество и доходы. Соответствующие ведомства занимаются проверкой этой информации», — заявил представитель Кремля.

Напомним информацию о том, что Радионовой якобы принадлежит имущество на сумму 720 млн рублей, распространил признанный иноагентном ФБК блогера Алексея Навального. Фонд неоднократно публиковал фейковые расследования, чтобы опорочить тех или иных политиков или общественных деятелей, неугодных западных спонсорам ФБК.