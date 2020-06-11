Песков прокомментировал заявление Кудрина о финансировании здравоохранения в РФ

Москва, 11 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о недофинансированности российского здравоохранения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Кудрин рассказал, что российское здравоохранение существенно недофинансировано и требует серьезной перестройки и реформирования. По его словам, медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам. Он также уточнил, что проблема не только в нехватке финансов. Политик добавил, что во многих российских регионах медицина не отвечает современным требованиям. Для того, чтобы это исправить, по мнению главы Счетной палаты, нужно больше внимания уделять диагностике, телемедицине и первичному звену здравоохранения.

Журналисты попросили Пескова оценить заявление Кудрина.

«Нужно ознакомиться с материалами Счетной палаты, чтобы реагировать. В целом уровень финансирования здравоохранения постоянно повышается. Нет смысла перечислять, по каким направлениям ведется развитие. Выделяются очень большие деньги. Насколько мне известно, у Кудрина с президентом РФ Владимиром Путиным не было отдельного разговора на эту тему», — уточнил он.

Ранее Путин констатировал, что Россия смогла нарастить запас прочности системы здравоохранения. Он напомнил о своем указе нарастить 95 тысяч коек. В целом, по словам Путина, задача была решена в срок: «Развернуто даже больше — 116 тысяч коек». Помимо этого, глава государства потребовал, чтобы Минздрав вел непрерывный мониторинг эпидемической обстановки в каждом субъекте РФ с учетом изменения ситуации.