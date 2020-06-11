Песков объяснил, почему граждане РФ представляют ДНР и ЛНР на переговорах в Минске

Москва, 11 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему граждане РФ представляют Донецкую и Луганскую народные республики на переговорах в Минске, направленных на урегулирование внутриукраинского конфликта.

Пресс-секретарь президента отметил, что речь о жителях Донбасса, которые решили получить российский паспорт.

«Там допустимо двойное гражданство. Это люди, которые были отторгнуты своим государством», — передает слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Москва стремится к тому, чтобы внутриукраинская война, продолжающаяся с 2014 года, прекратилась.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донбасса. Российский лидер отметил, что такой шаг был предпринят исходя из гуманитарных соображений и направлен на защиту прав жителей ДНР и ЛНР. Возможностью получить российское гражданство воспользовались уже более 200 тысяч человек.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда ДНР и ЛНР не приняли итогов Майдана и потребовали независимости. В ответ новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, развернуло против них военную кампанию.