Сирия новости 11 июня 16.30: САА уничтожает оружие террористов в Алеппо, ВС Турции установили новый наблюдательный пункт в Идлибе

Сирия, 11 июня. Инже нерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) уничтожают оружие, оставшееся от боевиков в Алеппо. Вооруженные силы Турции устанавливают новый наблюдательный пункт в деревне Мантеф на юге Идлиба. О дин человек погиб, двое получили ранения в перестрелке в Эс-Сувейде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): вывозит и уничтожает оружие, оставшееся от ликвидированных в Алеппо террористов.

Протурецкие силы: совершили налет на штаб-квартиру члено в ячейки «Исламского государства»1 в Алеппо.

ВС Турции: установили новый наблюдательный пункт в деревне Мантеф на юге Идлиба; обвинили боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в поджогах фермерских полей и закладке в них противотанковых мин на территории Сирии.

Провинция Алеппо

Halab Today TV со ссылкой на в оенный источник сообщает, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) занимаются вывозом и уничтожением оружия, оставшегося от ликвидированных ранее террористов в окрестностях города Алеппо.

Протурецкие группировки совершили налет на штаб-квартиру члено в ячейки «Исламского государства» (ИГИЛ1; запрещенная в РФ террористическая организация) в городе Азаз. Арестованы пять человек. В штаб-квартире джихадисты изготавливали глушители и самодельные взрывные устройства.

Провинция Идлиб

Турецкая армия устанавливает новый наблюдательный пункт в деревне Мантеф на юге Идлиба. Ранее конвой вооруженных сил Турции, состоящий из военной техники и бронеавтомобилей, пересек пограничный переход Кафр-Лусин и направился к наблюдательным пунктам турецких войск в провинции.

Медиа-активисты вновь вышли на акцию протеста в центре Идлиба, чтобы потребовать защиты журналистов от нападений запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил об обстреле населенных пунктов в провинции со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Эс-Сувейда

«Алеппо сегодня» сообщает, что один человек погиб, двое получили ранения в результате перестрелки неизвестных в окрестностях города Эс-Сувейда. Инцидент произошел неподалеку от блокпоста САА. Пострадавших доставили в Национальную больницу Эс-Сувейда. Причина стычки неизвестна.

Бригада «Лива аль-Кудс» проводит широкомасштабную операцию по зачистке пустыни бадиа от боевиков ИГИЛ.

В провинции накануне прошла демонстрация в поддержку политики Дамаска в условиях борьбы с терроризмом. Митингующие осудили санкции США.

Турция

Министерство обороны Турции обвинило боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в поджогах фермерских полей и закладке в них противотанковых мин в районе военной операции «Источник мира» на территории Сирии. Ведомство отмечает, что курдские боевики пытались вытеснить с этих территорий мирных жителей, Вооруженные силы Турции и лояльных к ним боевиков.

В конечном счете пожары удалось потушить, а противотанковые мины, заложенные боевиками РПК, были уничтожены турецкими спецгруппами. При разминировании никто не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.